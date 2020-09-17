Обновки в костюмерной 

В рамках программы «Дорожная карта занятости» в Бородулихинском районе обновили объекты культуры.

Сеть учреждений культуры Бородулихинского района представлена 34 объектами: один районный и четыре сельских Дома культуры, шесть сельских клубов, одна районная и двадцать одна сельская библиотека, а также Дом дружбы.

В учреждениях функционируют 74 кружка, из них 48 – для детей и 26 – для взрослых. Проводятся культурно-массовые мероприятия по различным направлениям: отмечаются государственные и профессиональные праздники, юбилейные даты, хорошо поставлена работа по организации досуга сельчан. В связи с действующими карантинными мерами большая часть запланированных мероприятий проводится в онлайн режиме.

– В этом году страна отмечает много знаменательных дат и юбилеев, таких как 25-летие Конституции РК, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и самый важный для нас, работников культуры, юбилей – 175-летие Абая Кунанбайулы, – говорит руководитель отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Индира Бельская. – В этом году, несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией, сфере культуры уделяется особое внимание.

Для артистов районного Дома культуры, которые, несмотря на введенные в области ограничительные меры, продолжали репетировать удаленно, были приобретены новые сценические костюмы. Отметим, что такое полное обновление проводится не каждый год. Качественные костюмы – один из залогов ярких и успешных сценических выступлений, ведь артисты дарят зрителям свои творческие номера как на районных, так и на областных мероприятиях.

Помимо этого, приобретено четыре полностью оборудованных юрты, которые бородулихинцы смогут посетить во время массовых праздничных мероприятий.

– Мы, работники искусства и творчества, благодарны руководству области и района, которые, несмотря на все трудности этого периода, вызванные КВИ, продолжают оказывать поддержку сфере культуры, – говорит Индира Бельская. – В дальнейшем гости и жители Бородулихинского района смогут увидеть все обновления во время выступ-лений артистов на большой сцене или в режиме онлайн.

Отметим, что в этом году по программе «Дорожная карта занятости» были выделены средства на ремонт зданий двух объектов культуры Бородулихинского района. Так, в двухэтажном здании сельского клуба села Ивановка (административный центр Новодворовского сельского округа) провели текущий ремонт: заменили окна и межкомнатные двери на первом этаже, завершили ремонт кровли и крыши. Также на прилегающей территории сельского клуба построили специальное помещение для хранения угля. А в здании Дома культуры села Переменовка (административный центр Переменовского сельского округа) выполнили общестроительные ремонтные работы, освежив поверхности стен, потолков и кровли. Помимо этого, обновили систему отопления.

Стоит отметить, что по «Дорожной карте занятости» в Бородулихинском районе через центр занятости создано шесть временных рабочих мест. Трое работников были задействованы в работах по ремонту сельского клуба в Ивановке и еще трое – Дома культуры в Переменовке.

По заказу ОВП

Бородулихинского района

Дамир Омаров

Ануар Тюлюбаев

Бородулихинский район