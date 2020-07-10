Обновили мост

Один из узнаваемых символов Курчумского района – железный мост через одноименную реку обновили к Дню столицы.

По информации акима Курчумского сельского округа Сандыбека Дузбаева (на территории этого округа находится мост), только на обновление покрытия ушло 800 литров краски. До этого старый слой на поверхностях массивного сооружения не освежался десятилетиями.

Теперь при въезде на мост со стороны паромной переправы установлена надпись: «Ауыл – алтын бесігім», что означает «Аул – золотая колыбель». Выезжающих из Курчума на противоположной стороне моста провожает другая надпись, которая гласит, что если ты и покинешь родной аул, то память о нём не покинет тебя…

– После покраски мы оборудуем на мосту цветную подсветку, – говорит Сандыбек Дузбаев. – В ночное время он будет освещен в зеленых, красных и фиолетовых тонах. Кроме этого, здесь установили 21 новый энергосберегающий фонарь. Средства на ремонт выделены из собственного бюджета сельского округа, сформированного за счет собираемых налогов. Подрядчиком работ является ИП «Алижан».

Стоит отметить, что неподалеку от моста расположен памятник исторической личности – легендарному батыру Кокжал Бараку. Свой след в истории края он оставил как защитник казахского народа от завоевателей. Рядом с памятником любят останавливаться и делать фотоснимки гости, приезжающие в район, в том числе туристы. Теперь предстоит обновить этот памятник и обеспечить его освещение в ночное

время.

Этот год обещает стать для районного центра щедрым на различные обновления. К примеру, на центральной площади Курчума ведется строительство большого поющего фонтана. Рядом с ним будет установлен памятник великому Абаю, что весьма уместно в год празднования 175-летнего юбилея казахского просветителя и философа. По словам Сандыбека Дузбаева, на площади появятся скамейки и фонари. Старый асфальт заменят на брусчатку.

– Хотим сделать площадь местом отдыха курчумцев, –говорит Сандыбек Дузбаев. – Поэтому после завершения всех работ въезд автомашин и другой техники на ее территорию будет закрыт. Жители села, и в целом района, давно высказывали пожелания о строительстве такого места отдыха.

Кроме этого, в райцентре реализуется ряд других проектов. В их числе строительство крытого плавательного бассейна, десяти двухквартирных домов, а также ремонт десятикилометровой дороги от Курчума до села Алгабас.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район