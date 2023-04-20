Обменялись опытом

Представители детского сада «Қарлығаш» обмениваются опытом с коллегами из Усть-Каменогорска

В рамках Дней Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан в Восточно-Казахстанской области представители детского сада «Қарлығаш» в составе делегации посетили дошкольные организации Усть-Каменогорска.

20 апреля в КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» состоялась экскурсия по школе-комплексу: «Университет детей»: STEM-лаборатория; лаборатория игровых технологий; лаборатория «Развитие личности»; лаборатория психологической поддержки и диагностики; лаборатория «Мейкерспейс». В «Детский сад-ясли №18 «Еркетай» посетили кабинет «Умелые руки», информационно-образовательный центр «Balapan», кабинеты галотерапии и робототехники.

Во время посещения ясли-сада №1 «Балапан» представителям детского сада «Қарлығаш» показали работу сенсорных и методических кабинетов, «Интеллектум» и робототехники. В следующем объекте ТОО Детский сад «Мұрагер» ознакомились с работой психологов, кабинетов творчества, релаксации, лингвистики и этноуголка. Также состоялся осмотр центров активной деятельности детей в группах.

В рамках встречи с дошкольными организациями города, директор детского сада «Қарлығаш» Медицинского центра УДП Бейбитгуль Казакпаева провела презентацию «Модель сетевого детского сада». Она рассказала о деятельности учреждения, инновационных методах обучения, о проводимой работе по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей.

21 апреля делегация детского сада «Қарлығаш» планирует ознакомиться с КГКП «Детский сад-ясли №15 «Рахат», где состоится круглый стол с участием представителей регионального центра «Шығыс» управления образования Восточно-Казахстанской области и педагогов дошкольных организаций образования г.Усть-Каменогорск.

Отметим, что мероприятие данного формата в рамках Дней Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан в 2023 году планируется провести во всех регионах Казахстана. Ранее представители ДС «Қарлығаш» в составе делегации Медицинского центра УДП РК посетили Актюбинскую и Акмолинскую области, а также г. Шымкент. Цель поездок – обмен опытом в области развития инновационных методов дошкольного воспитания и обучения.