Вопрос - ответ

Обмену… подлежат

15.12.2022
584

Моей бабушке на рынке дали сдачу двумя банкнотами по 500 тенге, выпущенными в 2006 году. В других торговых точках продавцы отказываются принимать их к оплате. Подскажите, что теперь делать со старыми деньгами, можно ли их обменять и куда обращаться по такому вопросу?

Алимжан Ибраев, Уланский район

По информации специалистов Национального Банка Республики Казахстан, с 12 июня 2021 года в филиалах Национального Банка действует бессрочный период обмена банкнот образца 2006 года и последующих годов выпуска. Вышедшие из обращения банкноты номиналами 500, 1000, 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального Банка без ограничений по срокам. Все адреса и контакты филиалов доступны на сайте nationalbank.kz.

В случае отказа банками второго уровня и Национальным оператором почты (АО «Казпочта») в приёме и обмене банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года на действующие денежные знаки национальной валюты, необходимо обратиться в территориальный филиал Национального Банка для дальнейшего выяснения обстоятельств и применения соответствующих мер.

Добавим, что вышедшие из обращения банкноты образца 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального Банка без ограничений. Обмену не подлежат банкноты, выпущенные ранее 2006 года.

15.12.2022
584

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