Обмену… подлежат

Моей бабушке на рынке дали сдачу двумя банкнотами по 500 тенге, выпущенными в 2006 году. В других торговых точках продавцы отказываются принимать их к оплате. Подскажите, что теперь делать со старыми деньгами, можно ли их обменять и куда обращаться по такому вопросу?

Алимжан Ибраев, Уланский район

По информации специалистов Национального Банка Республики Казахстан, с 12 июня 2021 года в филиалах Национального Банка действует бессрочный период обмена банкнот образца 2006 года и последующих годов выпуска. Вышедшие из обращения банкноты номиналами 500, 1000, 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального Банка без ограничений по срокам. Все адреса и контакты филиалов доступны на сайте nationalbank.kz.

В случае отказа банками второго уровня и Национальным оператором почты (АО «Казпочта») в приёме и обмене банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года на действующие денежные знаки национальной валюты, необходимо обратиться в территориальный филиал Национального Банка для дальнейшего выяснения обстоятельств и применения соответствующих мер.

Добавим, что вышедшие из обращения банкноты образца 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального Банка без ограничений. Обмену не подлежат банкноты, выпущенные ранее 2006 года.