Обмен мнениями и опытом

В Усть-Каменогорске прошёл республиканский форум «Профилактика религиозного экстремизма: теория и практика».

Для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом в сфере религии в областном центре собрались представители Министерства информации и общественного развития РК, Центров исследования проблем религии, ДУМК, главные специалисты по вопросам религии отделов внутренней политики городов и районов области.

Руководитель управления координации реабилитационной работы Комитета по делам религий МИОР РК Ерлан Есбергенов рассказал собравшимся о трёх основных направлениях профилактики экстремизма. В их число входит информационно-разъяснительная работа.

– Второе направление – профилактика религиозного экстремизма в интернет-пространстве. В результате проведённой работы количество подписчиков различных деструктивных групп уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущими годами, – отметил Ерлан Есбергенов.

Третьим направлением является реабилитация лиц, попавших под влияние деструктивных религиозных течений, совершивших экстремистские, террористические преступления.

Подробнее о реабилитации и законодательстве, на котором основывается эта работа, рассказал советник Верховного муфтия Бижигит Нуржигитулы. Также в ходе форума с содержательными докладами выступили заведующий отделом религиозной реабилитации ДУМК Хасан Аманкулов и главный имам области Ермек кажы Мукатай.

От доцента кафедры религиоведения ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва Тышхана Кеншилика прозвучали различные предложения по вопросу научного обоснования работы, направленной на предупреждение распространения экстремизма. Они касаются изучения темперамента и взглядов последователей радикальной идеологии, реабилитации женщин-адептов деструктивных религиозных течений, подготовки грамотных теологов.

– Проблема религиозного экстремизма весьма актуальна для всего современного мира. Пути и механизмы распространения этого явления не стоят на месте. Поэтому тема, которая обсуждалась в ходе форума, очень важна для всех нас, – подчеркнул руководитель отдела анализа и мониторинга религиозной ситуации Управления по делам религий ВКО Арман Рымканов.

Также в своём выступлении заместитель акима Усть-Каменогорска Ирина Смит отметила, что для реализации комплексных мер по профилактике радикальной идеологии необходимо постоянное изучение передового опыта практиков данной сферы.

После пленарного заседания в областной мечети «Халифа Алтай» прошёл семинар по вопросам профилактики религиозного экстремизма.

Ания Есмухамет, по заказу Управления по делам религий ВКО