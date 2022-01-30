Жительница Усть-Каменогорска оформляла кредиты на пенсионеров.

В конце декабря прошлого года в дежурную часть Ульбинского ОП Управления полиции города Усть-Каменогорска с заявлением обратились две пенсионерки. Они рассказали, что стали жертвами мошенничества со стороны малознакомой им женщины.

По словам потерпевших, злоумышленница под предлогом оказания помощи, обманным путём оформила на их имя денежные займы в микрокредитных организациях. Общая сумма ущерба составила 240 тысяч тенге.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 70-летняя местная жительница. Она дала признательные показания, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО. – По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».

Ания Есмухамет