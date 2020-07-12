Наследие Абая Кунанбайулы – священное сокровище для казахского народа. Его труды бессмертны и остаются актуальными по сей день – они определяют ориентиры для культурной и духовной жизни современного казахстанского общества.

Семейчане гордятся, что на этой земле проходило становление сына Великой степи – Абая. Здесь он учился в медресе и познакомился с творениями поэтов Востока. В городе много мест, связанных с именем поэта и просветителя, – музей, театр, улицы и памятники. Один из них пользуется особой популярностью…

…Сентябрь 1972 года. В центральной части города установлен памятник Абаю Кунанбайулы. Авторы – скульптор Д. Элбакидзе и архитектор

А. Шингарев детально продумали образ – перед нами предстает облик, полный величия и мудрости. Абай, в просторном халате и тюбетейке, изображен во весь рост. В левой руке он держит книгу – символ мудрости и сокровенного знания. Правая рука прижата к груди – как олицетворение искренности и душевной любви к своему народу. Если внимательно присмотреться, кажется, будто Абай обращается к землякам с напутственными словами. Об этом свидетельствует легкий наклон головы.

Семиметровая фигура акына величественно расположилась на 1,5-метровом постаменте. С трех сторон он гладкий, а с четвертой – стилизован под необработанный камень как олицетворение многогранного таланта Абая. Памятник выполнен из серого жежелевского гранита. На лицевой стороне постамента расположены казахский национальный орнамент и надпись «Абай», на левой – цитата Абая на казахском и русском языках: «Можем ли мы человека умершим назвать, если оставил в наследство он мудрость бессмертную слов?»

Александра Исаева

Из открытых источников