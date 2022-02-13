Облик города выбираем сами

В этом году в Усть-Каменогорске в рамках «Бюджета народного участия» будут реализованы сто проектов.

Об этом сообщил аким города Жаксылык Омар на встрече с представителями инициативных групп.

Отметим, проект «Бюджет народного участия» подразумевает прямое участие жителей в определении приоритетных участков для благоустройства. Они подают заявки, которые изучает экспертный совет. Затем проекты, которые соответствуют условиям, публикуются для голосования, по его итогам определяются приоритетные.

– Население само решает, что необходимо сделать в микрорайоне. Всё зависит от активности жителей, – подчеркнул аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – В этом году выделено 998 миллионов тенге на сто проектов по благоустройству областного центра.

В список вошли проекты по благоустройству дворовых территорий, установке детских площадок, обустройству пешеходной инфраструктуры, линий уличного освещения, озеленению и ликвидации несанкционированных свалок. Если детальнее, то в этом году в областном центре появятся 5,4 километра тротуаров, 12 детских площадок, 15 благоустроенных дворов, 613 новых светоточек, будут высажены 1970 деревьев. К слову, в число приоритетных районов по озеленению вошли Защита, 19-й микрорайон, Ульбинский район и микрорайон Аблакетка. Также на территории города ликвидируют семь несанкционированных свалок.

Начало работ запланировано на весну. Аким Усть-Каменогорска обратился к жителям с просьбой контролировать качество их выполнения.

– Бывает, что подрядчики нас подводят, поэтому нужно, чтобы вы организовали общественный контроль, – сказал Жаксылык Омар. – Это ваши проекты, вы за них голосовали. Если заметите нарушения, можете обратиться ко мне напрямую.

Помимо этого, поддержку устькаменогорцам будет оказывать Центр территориального управления.

– Все филиалы ЦТУ готовы подключиться к работе, – подчеркнул директор Центра территориального управления Рустам Шаиргазин. – Мы наладим взаимосвязь с отделами ЖКХ и подрядными организациями, будем оперативно оповещать население о графиках и местах проведениях работ по благоустройству.

Добавим, что уже с 15 февраля жители Усть-Каменогорска могут подать заявку на благоустройство на следующий год. Это можно сделать на сайте городского акимата в разделе «Бюджет народного участия» либо обратившись в Центр территориального управления. Перед подачей заявки желательно провести сход жителей, собрать подписи, чтобы в последующем не возникло разногласий.

Татьяна Кравченко