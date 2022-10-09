Облик города меняется к лучшему

Какая работа по благоустройству проведена в областном центре и что ещё предстоит сделать? В рамках рабочей поездки аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар побывал на нескольких объектах города.

Теперь во дворах по адресам: Ново-Ахмирово, 14 и Вострецова, 19, Косарева, 31, Казанская, 10, Братская, 44, 46 с утра до вечера слышен весёлый смех ребятни. Ещё бы! Впервые за долгие годы здесь появились современные детские площадки.

Это стало возможным благодаря реализации проекта «Бюджет народного участия», который предполагает участие населения в распределении средств местного бюджета.

Открытие площадок стало настоящим праздником с шашу, мультяшными персонажами и танцевальным флешмобом. Ребята спешили опробовать новые горки и качели, взрослые отмечали, что теперь будут заниматься на тренажёрах.

– Долгое время площадка пустовала, – поделилась одна из жительниц, Любовь Ширяева. – Сейчас детям есть где поиграть, и взрослые спокойны, зная, что они рядом с домом.

Отметим, на этот год по «Бюджету народного участия» запланировано полное благоустройство 14 дворовых территорий и одного сквера. Большая часть работ уже выполнена.

Активно ведётся реконструкция городских улиц. Масштабные работы по благоустройству начаты на набережной по улице Красина. По проекту предполагается, что здесь появятся четырёхполосная автомобильная дорога с развязкой в районе моста на проспекте Шакарима, тротуары, прогулочная зона с велосипедными дорожками, малые архитектурные формы, будет установлено освещение. Также предусмотрены берегоукрепительные работы и озеленение этого района.

– Дорога строится согласно генеральному плану областного центра и Программе по развитию дорожной инфраструктуры, – пояснил Жаксылык Омар. – С каждым годом увеличивается количество жителей и, соответственно, количество автомобилей. Новая дорога разгрузит транспортный поток.

Ещё одно обоснование необходимости строительства многополосной дороги на участке от моста в районе проспекта Шакарима до Дворца спорта имени Б. Александрова – обеспечение безопасности. Так, по информации правоохранительных органов, здесь было зарегистрировано 24 тяжких преступления. Проект благоустройства значительно снизит уровень криминогенной обстановки.

– Понимаю, что спальный район перестанет быть тихим, – поделился житель дома № 8/1 Алексей Зубов. – Но с другой стороны, люди опасаются здесь ходить. Мои сыновья боятся возвращаться с тренировок, их бабушка встречает. Когда благоустроят набережную, станет спокойнее.

Отметим, проект переходящий, основные работы начнутся в следующем году.

Помимо этого, жители озвучили предложение о строительстве в данном районе детского сада. Профильному ведомству поручено рассмотреть возможное место для его возведения.

В последние годы в областном центре реализуется комплексный подход при строительстве жилого сектора – учитывается и количество автомобильного транспорта. В этой связи, работая на опережение, началась реконструкция улицы Базовой, которая предполагает расширение дороги с двух до четырёх полос.

– Изначально в микрорайоне Нұрлы жол было 43 дома, на сегодняшний день построено ещё 27, – сказал Жаксылык Омар. – Это значит, что добавится и автотранспорт. Существующие две полосы не справятся с потоком автомобилей, будет образовываться пробка. Поэтому принято решение расширить улицу до четырёх полос от проспекта Сатпаева до Самарского шоссе.

К реализации проекта подрядчики уже приступили. В этом году будет готовиться основание – они расширят дорожное полотно (новые полосы будут без асфальтового покрытия), ливневую канализацию. На следующий год дорогу асфальтируют, также предусмотрены тротуар и освещение.

Приступили к ремонту улицы Мостовой. Напомним, подрядная организация недобросовестно отнеслась к своим обязанностям. В результате начались судебные разбирательства, итогом которых стало решение суда о признании подрядчика недобросовестным. За это время дороги пришли в ненадлежащее состояние. После завершения судебных тяжб новые подрядчики приступили к ремонту.

– В первую очередь мы отремонтировали улицу Космическую, поскольку там транспортный поток интенсивнее, – пояснил Жаксылык Омар. – Сейчас начаты работы по асфальтированию улицы Мостовой протяжённостью 1,5 километра. Погодные условия позволяют, поэтому в ближайшее время, думаю, мы завершим работы.

Татьяна Кравченко

Фото Тлеубека Шаяхмета