Обеспечить безопасность

В первом квартале текущего года на производственных предприятиях Восточно-Казахстанской области произошло 33 несчастных случая.

В Территориальном объединении профсоюзов (ТОП) «Профсоюзный центр ВКО» состоялся торжественный актив профсоюзов региона, посвящённый Всемирному дню охраны труда, ежегодно отмечаемому 28 апреля.

В работе актива, который прошёл в онлайн-режиме, приняли участие руководители Государственной инспекции труда ВКО, областного управления координации занятости и социальных программ, Управления внутренней политики ВКО, а также представители общественных организаций, акимата области, предприятий региона и другие участники.

Подведены итоги работы за прошедший год по снижению травматизма на рабочих местах в регионе. Обсуждены важные вопросы по организации работы и выявлению мер, позволяющих избежать несчастных случаев. Также рассмотрены ключевые моменты – каким образом создание и продвижение культуры охраны труда могут способствовать снижению уровня ежегодной смертности на рабочем месте.

– В этом году Всемирный день охраны труда пройдёт под девизом: «Предвидеть кризис и быть готовым к нему – инвестировать сейчас в адекватные системы охраны труда», – сообщил председатель ТОП «Профсоюзный центр ВКО» Темирбек Касымжанов.

Он отметил, что пандемия COVID-19 привела к тому, что руководство, работодатели и работники столкнулись с беспрецедентными проблемами, связанными с вирусом и множеством последствий, которые появились в сфере труда. Поэтому мероприятие направлено на привлечение внимания работодателей, чиновников и работников к обеспечению здоровых и безопасных условий труда, в том числе минимизации риска инфицирования коронавирусной инфекцией.

По информации руководителя Государственной инспекции труда ВКО Бакытбека Кизатова, за три месяца этого года по области зафиксировано 33 несчастных случая на производстве. При этом отмечено небольшое снижение в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В том году в обозначенный период произошло 38 несчастных случаев. В основном люди получают травмы в результате падения, обвалов, транспортных происшествий и при других факторах.

Итогом мероприятия стало принятие Обращения профсоюзов к работодателям, работникам и представителям работников о присоединении к широкомасштабной акции по привлечению всех работников к программе вакцинации.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников