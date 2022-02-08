Обеспечение теплом – в штатном режиме

В Катон-Карагайском районе с самых первых дней отопительного сезона не было перебоев с подачей тепла. Предприятия и учреждения, ответственные за централизованное снабжение домов тепловой энергией, работают в штатном режиме.

По официальным данным профильного предприятия, общая протяжённость тепловых сетей в районе составляет 10,5 километра. Из них большая часть коммуникаций – 8,2 км приходится на районный центр, а остальные 2,1 км – на село Катон-Карагай. В зимний период в этих населённых пунктах работают шесть котельных, которые обеспечивают централизованную подачу тепла в госучреждения и организации, социальные объекты, а также многоквартирные жилые дома. Эта задача возложена на государственное предприятие «АлтайКомХозСервис», созданное в 2017 году. Сейчас оно проходит процедуру реабилитации, однако все свои обязательства выполняет в полном объёме.

По информации реабилитационного управляющего Болата Нургазинова, учреждение работает в штатном режиме, перебоев в подаче тепла на сегодня нет.

– Составлен график погашения кредиторской задолженности, – говорит руководитель предприятия. – На сегодняшний день мы погасили 10 млн тенге. Погашение долга производится за счёт сэкономленных средств. Это не оказывает негативного влияния на выполнение основных задач предприятия по обеспечению теплом потребителей.

Теперь, что касается работы теплоисточников. В селе Улкен Нарын центральная котельная построена семь лет назад. Протяжённость тепловых сетей составляет 5762 метра. Мастер котельной Ришат Нуркасынов рассказывает, что предприятие отвечает и за работу теплоисточников центральной райбольницы и агротехнического колледжа.

– В центральной котельной установлены четыре отопительных котла. Три из них находятся в работе, а один является запасным, – продолжает Ришат Нуркасынов. – Их техническое состояние неплохое, есть старые и новые. В этом году мы меняем второй котёл, весной прошлого года заменили третий котёл. Срок их эксплуатации два года, но местная солёная вода образует сильную накипь в котлах и приводит к поломкам. Поэтому стараемся использовать их максимально бережно и своевременно проводить ремонт.

Отопительные котлы разных марок и мощностей, их ремонт ежегодно завершается до осени. Проводятся чистка, ремонт, замена всех изношенных деталей и узлов. Запасные части поставляются вовремя. По окончании отопительного сезона нынче в агротехническом колледже намечена замена устаревших котлов на новые.

В ведении предприятия «АлтайКомХозСервис» и котельные центральной межрайонной больницы и средней школы имени С.Ластаева в селе Катон-Карагай, где также установлены по два-три отопительных котла. За их работой следит мастер участка Ерлан Рамазанов.

По словам тепловиков, уголь на котельные завозится своевременно. Поступает твёрдое топливо из соседнего района Алтай. Причём, качество его выше, чем в прошлом году. Это сказывается на более экономном его расходе. В нынешнем году, по мнению специалистов, отопительный сезон проходит относительно благополучно. Жалоб на дефицит тепла со стороны жителей нет. Конечно, от сюрпризов природы никто не застрахован, всякое может ещё случиться. Однако веских поводов для беспокойства здесь пока не возникает.

Появляются новые потребители тепловой энергии. К системе отопления в конце прошлого года подключился новый трёхэтажный жилой дом на тридцать квартир в селе Улкен Нарын. Объект находится на довольно большом отдалении, и поначалу были некоторые опасения. Однако, как утверждают специалисты, монтаж всех сетей проведён удачно и сомнения отпали. Отопительная система в новом доме функционирует исправно. Новосёлы подтверждают, что в квартирах тепло, а это является для всех самым главным.

Безусловно, стабильная подача тепла потребителям – это, несомненно, заслуга коллектива предприятия. В их числе персонал котельных, водители, слесари, а также электрики, сварщики, механизаторы на спецтехнике. Как стало известно, на предприятии им повысили зарплату, что позитивно влияет на социальное самочувствие работников.

Помимо материальных стимулов, не забывают здесь и об улучшении условий труда. В перспективе планируется автоматизировать работу четырёх котлов в центральной котельной. Транспортировка и подача угля в котельные будет впоследствии осуществляться автоматически. Это значительно облегчит работу занятых там людей. В летний сезон также планируется замена кровли здания, где расположена котельная агротехнического колледжа.

Тимур Смагулов

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Катон-Карагайский район