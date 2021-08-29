Обеспечена полная безопасность

В канун 30-й годовщины закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона на его территории установлена памятная стела.

Её воздвигли в честь сотрудничества Республики Казахстан и Соединённых Штатов Америки по реализации одного из самых масштабных проектов – приведению в безопасное состояние площадки «Опытное поле». Церемония открытия стелы состоялась с участием специалистов Национального ядерного центра РК и Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США.

«Опытное поле» – это площадка, на которой было проведено 116 воздушных и наземных ядерных взрывов, в том числе первое испытание ядерного устройства 29 августа 1949 года.

Предварительно с 2013 года в течение пяти лет на «Опытном поле» специалистами НЯЦ РК были проведены исследования: выполнено более двух миллионов спектрометрических измерений, отобрано и проанализировано более пяти тысяч образцов, пробурено более одной тысячи исследовательских скважин, выявлено более 50 объектов, содержащих отходы ядерной деятельности (ОЯД). После чего осуществлялись реабилитационные работы, которые были окончательно завершены в 2020 году.

На ряде объектов проведена их рекультивация путём снятия верхнего слоя почвы, содержащего высокие концентрации отходов ядерной деятельности, с последующей переработкой по специально разработанной методике и размещением на долговременное хранение под гарантии МАГАТЭ.

На объектах, где из соображений безопасности персонала рекультивационные работы были невозможны, построены специальные защитные сооружения, которые позволяют полностью исключить несанкционированный доступ к объекту без применения промышленной техники, а с её применением – обеспечить защиту объекта в течение длительного времени, достаточного для пресечения данной деятельности.

Для обеспечения дополнительной защиты специалистами НЯЦ РК был проведён комплекс работ по созданию многоуровневых систем безопасности всех объектов, содержащих отходы ядерной деятельности на площадке «Опытное поле». Системы создавались по принципу многоуровневой, «глубоко эшелонированной защиты», с учётом предыдущего опыта создания и эксплуатации систем безопасности на других объектах Семипалатинского испытательного полигона, в частности, объекта «Дегелен».

– Все этапы работ, осуществлённые НЯЦ РК на территории площадки «Опытное поле», проведены совместно с представителями и экспертами Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США. Выполненные работы получили высокую оценку не только экспертов Агентства, но и экспертов МАГАТЭ, а также специалистов Госкорпорации «Росатом» (РФ). Таким образом, в настоящее время все объекты, содержащие отходы ядерной деятельности, расположенные на территории площадки «Опытное поле», приведены в безопасное состояние, надёжно охраняются и не представляют угрозы, – сообщили в пресс-службе НЯЦ РК.

Казахстан в очередной раз показал положительный пример действенного международного сотрудничества по снижению глобальной угрозы и укрепления режима нераспространения.

Мария Щетинина