Объекты регионального значения

В Восточном Казахстане продолжается реализация значимых для региона проектов.

Положительных изменений в сфере экономики руководство региона ожидает от строительства в Усть-Каменогорске современного оптово-распределительного центра «Алтай». Объект призван решить сразу несколько региональных задач в экономике: обеспечить продовольственную безопасность, стабилизировать цены на сельхозпродукцию, а также значительно снизить количество посредников между фермерскими хозяйствами и конечным покупателем.

На днях аким области Даниал Ахметов посетил строительную площадку, которая расположена на улице Жибек жолы, недалеко от выезда на трассу Усть-Каменогорск – Алматы. На данном этапе готовы все отраслевые заключения, государственная экспертиза проектно-сметной документации и экономическая экспертиза.

По сведениям пресс-службы акимата ВКО, в строящемся оптово-распределительном центре будут функционировать два овощехранилища вместимостью до 45 тысяч тонн продукции, также предусмотрен склад с вентиляционным оборудованием и склады длительного хранения с холодильными установками.

– Благодаря удачному расположению объекта многотонные машины не будут заезжать на территорию областного центра, при этом покупателям продукции не придётся ездить далеко. Кросс-доки рассчитаны на 20 машин, они будут оборудованы современной погрузочной техникой, системами автоматического пожаротушения, информационными табло с данными о товарах. Также на территории Центра заработают лаборатория и таможенный пункт, что позволит на месте оформлять необходимые документы. Для водителей грузовиков будут построены гостиница и столовая, – сообщил Даниал Ахметов.

По его мнению, работа оптово-распределительного центра позволит местным предпринимателям и особенно сельхозпроизводителям работать с покупателями напрямую, минуя перекупщиков. Кроме того, им больше не нужно будет платить значительные суммы за аренду частных складов, что тоже скажется на себестоимости товаров.

В рабочей поездке аким области проинспектировал ход строительно-дорожных работ в Усть-Каменогорске.

– Важным моментом является то, что мы строим объездные дороги вокруг областного центра, чтобы грузовой транспорт не заезжал в город, – сказал Даниал Ахметов. – Вместе с тем есть вопросы к подрядчикам, которые занимаются ремонтом дороги с понтонного моста, – они необоснованно затягивают сроки сдачи объекта. На сегодня уложен асфальт, однако не обустроены съезды, обочины и пешеходные дорожки.

Глава региона указал на ряд недочётов в строительно-дорожной системе, которые следует устранить до наступления холодов, чтобы не допустить разрушения асфальтового покрытия.

Даниал Ахметов также посетил строящийся в областном центре теннисный центр. Здесь ситуация, по словам главы региона, прямо противоположная – подрядчики действуют строго в соответствии с графиком, уже завершены каркасные работы. Напомним: помимо того, что это будет уникальное спортивное сооружение, в нём дополнительно разместится физкультурно-оздоровительный диспансер, где восточноказахстанские спортсмены смогут проходить курсы лечения и реабилитации после полученных травм.

Одним из знаковых объектов этого года, возводимых в Усть-Каменогорске, является монумент, посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан. Посетив строительную площадку, аким области отметил, что подрядчики ведут работы согласно графику, на сегодня уже практически завершены этапы по возведению фундамента монумента.

30-метровая скульптурная композиция, символизирующая историю становления Казахского государства, будет располагаться в 19-м микрорайоне города.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акимата ВКО