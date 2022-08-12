Объединённые одной судьбой

В Восточно-Казахстанском музее искусств открылись две выставки. Персональная экспозиция «Говорят картины» посвящена 60-летнему юбилею художника и педагога Кудаша Нурсадыкова. Выставка «Образ Алтая» представляет вниманию ценителей современного искусства работы художников, работающих в творческом объединении «Жаңғыру», инициатором создания которого является юбиляр.

«Один из тех людей, которые делают современное искусство», – эта лаконичная фраза ёмко характеризует художника, живописца, графика, скульптора, художника-оформителя, члена Союза художников Республики Казахстан Кудаша Нурсадыкова. В этом году герой повествования отмечает 60-летний юбилей.

Счастливые годы детства Кудаша Даулеткановича прошли в селе Уштобе Большенарымского района (ныне – Катон-Карагайский район), где и зародилась его любовь к изобразительному искусству. Окончив художественно-графический факультет в Семипалатинском педагогическом институте (сейчас – Университет имени Шакарима города Семея), он вернулся работать в родное село. Затем трудился учителем в школах Усть-Каменогорска, в том числе в Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления, а также в Восточно-Казахстанском музее искусств.

Кудаш Нурсадыков – активный участник выставок, симпозиумов, пленэров областного, республиканского и международного уровня. Его картины пользуются популярностью за рубежом – в Китае, Объединённых Арабских Эмиратах, на Кипре… Он не раз становился призёром различных конкурсов, а в 2012 году – обладателем Гран-при традиционной областной выставки-конкурса «Менің Қазақстаным».

Его иллюстрациями оформлены пять книг стихов поэтов области. К слову, Кудаш Нурсадыков и сам за очень короткое время, вдохновившись парой фраз, может сочинить поэтическое произведение.

Нельзя не упомянуть о том, что по стопам Кудаша Даулеткановича пошёл его сын Есбол, работы которого представлены в экспозиции «Образ Алтая». О творческом тандеме отца и сына мы уже рассказывали читателям в предыдущих номерах газеты «Рудный Алтай».

ДВЕ ИДЕИ, ДВА ПУТИ

Кудаш Нурсадыков не только талантливый художник, но и педагог, который и дня не может прожить, чтобы не поделиться своим опытом с подрастающим поколением. В 2008 году ему пришла в голову идея открыть детскую изостудию «Сурет», где бы каждый желающий мог попробовать себя в творчестве, а может быть, вдохновившись, в будущем стать профессиональным художником.

– Однажды я задумался: «Что я умею?» Ответ был очевиден: «Рисовать и учить этому», – поделился художник. – Решил, что открою свою студию, чтобы делиться опытом с ребятами. Сейчас в изостудии занимаются около 70 ребят от семи лет и старше. Среди желающих посещать курсы есть и взрослые, но, честно говоря, мне не хватает времени, чтобы вести занятия у них.

Фраза, что художник вносит неоценимый вклад в культуру Восточно-Казахстанской области, не будет преувеличением. Так, несколько лет назад он стал инициатором создания творческого объединения «Жаңғыру». Эту идею поддержали именитые художники региона, члены Союза художников Республики Казахстан Ержан Турганбаев и Гульнар Бекбердинова.

Творческое объединение «Жаңғыру» призвано поддержать талантливых художников, особенно из сельской местности, помочь им осуществить свои творческие задумки и расти в профессиональном плане. Хорошей традицией объединения единомышленников стали коллективные выезды на пленэры, где они совместно работают над одним и тем же предметом, обсуждают, делятся эмоциями и впечатлениями. Как подчеркнула специалист экспозиционно-выставочного сектора Восточно-Казахстанского музея искусств Лариса Мартынова: «Можно прочитать тысячи книг по живописи, но это не даст такого результата, как выезд на пленэры. Они позволяют художнику искать новые грани творчества, постоянно развиваться».

– У нас, в Восточно-Казахстанской области, много талантливых художников, – отметил Кудаш Нурсадыков. – Но не у всех есть возможность встречаться с другими мастерами и делиться опытом. Особенно это касается тех, кто живёт в отдалённых населённых пунктах. Так возникла мысль создать объединение, чтобы собрать вместе мастеров кисти и карандаша, помочь молодым дарованиям в творческом поиске. На сегодняшний день в составе творческого объединения насчитывается около двадцати авторов.

ГОВОРЯТ КАРТИНЫ

Что способно рассказать о художнике лучше всего? Конечно, его работы. На персональной выставке, посвящённой 60-летнему юбилею, Кудаш Нурсадыков представляет вниманию ценителей изобразительного искусства свой внутренний мир, который раскрывается в его пейзажах, портретах, сюжетных композициях…

С каждой картины считывается безграничная любовь творца к своей малой родине – Восточно-Казахстанской области. С помощью красок и света природа на его полотнах оживает: берёзы танцуют, горы, словно великаны, обгоняя друг друга, устремляются вверх, а где-то неподалёку задорно журчит прохладный ручей… Именно любовь к родному краю питает творческую мысль художника и наполняет его работы глубоким содержанием.

Картины живописца, посвящённые культуре и традициям казахского народа, искренние и тёплые. Они наполнены лиризмом, национальным колоритом и приоткрывают завесу детских лет Кудаша Нурсадыкова, его жизни в сельской местности, где главным персонажем, конечно же, является мама.

Трепетное отношение и безмерная любовь чувствуется в картине «Воспоминания о матери». Без сомнения, читатель, увидев её воочию, не останется равнодушным. На холсте изображена пронзительная по глубине сцена: женщина в домашней одежде с платком на голове держит в руках хлеб, который недавно достала из печи. Неподалёку дымит большой самовар. Привычная обстановка, которая с детства окружала Кудаша Даулеткановича. В семье было десять детей, и вся забота о них легла на хрупкие плечи матери. Художник признаётся, что не помнит, чтобы мама хоть минуту сидела без дела. Она всегда была в работе: то по хозяйству хлопотала, то заботилась о детях, то занималась рукоделием. Такой она и осталась в памяти художника. Такой он и изобразил её…

– Эту картину писал для себя, – рассказал Кудаш Нурсадыков. – Не думал открывать её зрителям. Но друг Ержан Турганбаев уговорил поучаствовать с ней в одном из областных конкурсов. В результате единогласным решением жюри картина была выбрана лучшей в экспозиции.

ОБРАЗ АЛТАЯ

«Персональная выставка невозможна без выставки работ моих коллег», – отвечает Кудаш Нурсадыков на вопрос: «Почему было принято решение открыть экспозиции одновременно?»

В коллективной выставке представлены работы девяти художников, работающих в творческом объединении «Жаңғыру». Это своеобразный итог работы объединения, традицией которого стало проведение два-три раза в год пленэров. Так, мастера кисти и карандаша писали пейзажи в Самсоновке, Зимовье, Жыланды. С этюдниками они побывали на Чечеке и Айыртау, в урочище Ак Баур и окрестностях областного центра. Результат – открытие выставки «Образ Алтая».

Задумывались ли вы когда-нибудь, какой он, образ Алтая? Если нет, то самое время задаться этим вопросом.

– Некоторые считают, что Алтай – это только горы, или степи, или ещё что-то, – отметил коллега Кудаша Нурсадыкова по цеху Ержан Турганбаев. – На самом деле он многогранен и ни с чем не сравним. Здесь встречаются бескрайние степи, лесные чащи, недосягаемые вершины белоснежных гор и прохладные воды своенравных рек и спокойных озёр… Это всё наш Алтай!

Трудно не согласиться с этим. Художники Ержан Турганбаев, Гульнар Бекбердинова, Рада Бейсенова, Куаныш Адилбек, Еркебулан Жакишев, Адилет Ниязбеков и Есбол Нурсадыков на своих полотнах изобразили маленький кусочек своего Алтая. Все работы вместе – единый образ многогранного Алтая.

Чтобы понять, о чём пишут художники и что говорят их картины, необязательно быть знатоком живописи и графики. В пейзажном жанре, представленном на выставке, оживают знакомые образы удивительно разнообразной природы Восточно-Казахстанской области, которые волнуют душу…

Отметим, что первый раз работы участников творческого объединения выставлялись в 2020 году. Выставка была посвящена 175-летию Абая Кунанбайулы. В прошлом году – на конкурсной выставке графического портрета «Алаш асылдары». Тематика экспозиции «Образ Алтая» посвящена жанру пейзажа. Специалисты отмечают, что с каждым годом заметен рост художников в профессиональном плане. А это значит, что идея Кудаша Нурсадыкова создать объединение оказалась удачной.

Добавим, что выставки «Говорят картины» и «Образ Алтая» будут открыты до 11 сентября. Посетить их и насладиться живописными полотнами может каждый желающий.

Татьяна Кравченко

Фото Аяужан Утеулиновой