Объединяющий фактор

Языковой конкурс «Лингвотұлға», посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан, прошёл в районе Алтай.

Как известно, через язык познают культуру, историю, традиции и быт народа, а самое главное – знание языков объединяет людей. О важности и значимости развития полиязычия для многонационального казахстанского общества неоднократно говорил Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев: «Казахстан должен восприниматься во всём мире как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. Это казахский язык – государственный язык, русский язык – как язык межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику». Именно по инициативе Елбасы в стране реализуется уникальный проект – триединство языков, формируя личность, способную коммуницировать в полиязычной среде.

Как отмечают организаторы конкурса «Лингвотұлға» – районный отдел внутренней политики, культуры и развития языков и Центр обучения языкам, мероприятие состоялось с целью пропаганды полиязычия среди взрослого населения, повышения навыков устной речи на казахском, русском и английском языках. Его участниками стали слушатели центра из Алтая, а также посёлков Зубовск и Новая Бухтарма, владеющие тремя языками. Перед началом конкурса они разделились на две группы, соревнование проходило в три этапа.

Начиная с первого этапа, участники показали высокий уровень языковой подготовки, приобретая у «продавцов» Великого Шёлкового пути различные предметы. Во втором они отвечали на вопросы, связанные с главной ценностью нашего государства, – Независимостью. Завершающий этап предполагал написание диктанта на латинице.

По решению компетентного жюри проигравших не было – все конкурсанты выступили достойно. Председатель жюри, заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова вручила участникам ценные призы и поздравила с предстоящим праздником – Днём Независимости Республики Казахстан.

– Для каждого гражданина нашей страны 30-летие Независимости имеет огромное значение, – отметила Жанна Аскарова. – Это важная веха, знаменующая собой возрождение государственности и обретение свободы, мечты о которой лелеяли многие поколения наших предков. Все эти достижения стали возможны благодаря Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Назарбаеву, мудрости и единству нашего народа, кропотливому труду всех соотечественников.

Александра Исаева

Фото ОВП района Алтай

Район Алтай