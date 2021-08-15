Объединяющая сила искусства

Предназначение искусства – объединять людей, затрагивать самое сокровенное человеческой души и наполнять её светом. Такого мнения придерживаются члены музыкального клуба «Эхо».

В Восточно-Казахстанском музее искусств состоялся концерт ретроклуба «Искусство объединяет», посвящённый дню рождения Абая Кунанбайулы. Напомним, 10 августа казахстанцы отмечали 176-летие великого поэта, мыслителя, философа. Мероприятие также прошло под эгидой празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Одной из самых обсуждаемых тем в современном обществе стала возможность реализации общенациональной идеи. То есть нужно найти ту силу, которая способна объединять людей разных возрастов, национальностей, профессий, убеждений и статусов. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев отмечал: «В основе национальной идеи – национальное единство, сильная экономика, интеллектуальное процветающее общество и уважение к стране в мире. Опираться она должна на общие историю, ценности, будущее и Родину… У нас повсеместно живут люди разных национальностей, разных религий в дружбе, согласии и любви. Это, я не устаю повторять, – золотое достояние нашего общества».

Как считают участники музыкального клуба «Эхо», объединяющей силой вполне может стать и искусство. Ведь, без преувеличения, можно сказать, что оно формирует духовность, развивает чувственную сферу и способность к мышлению. Главное – служит мостом для диалога культур, тем самым продвигая идеи добра, мира и любви к прекрасному.

– Народу нужна идея, которая бы объединяла его, – подчеркнул один из участников ретроклуба, Владимир Шамбасов. – Мы думаем, что на основе любви к искусству, ко всему прекрасному люди забудут все ссоры и недопонимания. Искусство выступает как объединяющая сила.

Судя по реакции зрителей – аплодисментам и восторженным крикам «Браво!», идея организаторов сработала на сто процентов.

На мероприятии звучали стихотворения о родном Казахстане, песни на казахском, русском и французском языках, а также всеми любимые мелодии из известных кинофильмов.

Особую атмосферу и лиричность творческому вечеру придали произведения классика казахской литературы Абая Кунанбайулы – со сцены прозвучали «Көзімнің қарасы…», «Желсіз түнде жарық ай…», а также стихотворение «Күз» («Осень») в переводе восточноказахстанского поэта Евгения Курдакова.

– По сей день заветы Абая не потеряли актуальность и озаряют жизнь каждого из нас, – поделился Владимир Шамбасов. – Его труды не только не устарели, наоборот, приобретают популярность. Особенно они важны для молодого поколения.

Стоит отметить, что репертуар музыкального ретроклуба «Эхо» богатый. Инструментальная музыка, вокал, танцевальные номера, стихотворения, пантомимы, сценки – всё это радует жителей и гостей областного центра на протяжении долгого времени. К слову, в этом году ретроклуб празднует десятилетие со дня основания. Как отмечают музыканты, они и дальше продолжат знакомить земляков со своим творчеством и дарить им хорошее настроение.

Татьяна Кравченко

Фото Ануара Тюлюбаева