ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

По приглашению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в регион прибыли 12 врачей из Республики Татарстан для оказания консультативной и практической помощи коллегам в лечении коронавирусной инфекции.

Пандемия COVID-19 затронула все сферы деятельности человека, но основной удар приняла на себя медицина. Врачи изо дня в день, не зная, что такое сон и отдых, борются с этой опасной инфекцией.

Ситуация в Восточно-Казахстанской области остается напряженной, власти региона предпринимают все необходимые меры для лечения пациентов. Помощь зарубежных коллег придётся как нельзя кстати. В составе делегации из Татарстана прибыли врачи и работники инфекционного госпиталя, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, пульмонолог. Группу медиков возглавляет первый заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы Татарстана Марсель Миннулин.

Вопросы организации работы и дальнейшие действия для борьбы с COVID-19 в Восточном Казахстане обсудили во время встречи главы региона Даниала Ахметова и прибывших специалистов в минувшие выходные.

Стоит отметить, что клиники ВКО оснащены всем необходимым оборудованием, этому аспекту в регионе уделяется огромное внимание. В городах и районах области круглосуточно функционируют 15 компьютерных томографов. Развернуто 1948 инфекционных коек, 2348 – провизорных, в ближайшие несколько дней будет развернуто еще 300 провизорных коек. Во всех городских и районных больницах функционируют реанимационные койки и палаты интенсивной терапии.

Продолжается работа по оснащению коечного фонда необходимым оборудованием. К имеющимся 196 аппаратам искусственной вентиляции легких, 57 цифровым рентген-аппаратам дополнительно приобретено 50 аппаратов ИВЛ, 10 рентген-аппаратов. Также запланирован закуп 200 мониторов, 200 инфузоматов, трех ЭКМО, 178 пульсоксиметров, 12 ИВЛ, в том числе двух детских (СРАР), один компьютерный томограф. – Месяц назад, 1 июня, у нас было 135 случаев заражения, затем произошла вспышка инфекции, – отметил Даниал Ахметов. – На сегодняшний день у нас около 4 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Мы готовимся к осенней вспышке, есть месяц для серьезной и напряженной работы.

Первый заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы Татарстана Марсель Миннулин положительно оценил оснащение больниц Восточно-Казахстанской области рентгенами и компьютерными томографами, ИВЛ-аппаратами. А также отметил, что после изучения обстановки, динамики заболеваемости и на основании лучших протоколов, приносящих положительные плоды, разработают единый протокол лечения, который будет эффективен в борьбе с коронавирусной инфекцией.

– Этот приезд для нас – не только обмен опытом между врачами двух стран, но и помощь в лечении коронавирусной инфекции, – подчеркнул Марсель Миннулин. – Коронавирус – это стадийное заболевание, которое нужно правильно вести. Так как вирус имеет «ступенчатый характер», есть периоды ухудшения состояния пациента. Самое главное, в эти дни применять правильные действия, ввести нужные препараты, правильно подключать к аппарату. И это дает положительный эффект.

На протяжении двух недель врачи из Республики Татарстан будут проводить онлайн-консультации, выезжать в города и районы для оказания практической помощи медикам на местах.

Татьяна Кравченко