Делегат от Восточно-Казахстанской области принял участие в Международном молодёжном форуме межнационального согласия «Объединяя – укрепляем».

Мероприятие проходило в Омске. Оно объединило на одной площадке общественных деятелей, воплощающих в жизнь проекты в сфере межнациональных отношений.

Участниками форума стали молодые люди из Республики Казахстан и разных регионов России. Восточный Казахстан и областной Дом дружбы – центр общественного согласия представил председатель молодёжного штаба «Жаңғыру жолы» АНК ВКО, депутат маслихата города Усть-Каменогорска Равиль Юнусов.

– Молодёжь – будущее Независимого Казахстана, именно поэтому перед молодыми людьми открывается широкий спектр разных возможностей, которые помогают им развиваться и двигаться к успеху, – считает руководитель Дома дружбы – центра общественного согласия Алмаз Нургалиев.

Образовательная программа форума предусматривала обмен опытом, реализацию проектов на федеральном и международном уровне, поэтому в неё были включены площадки по вопросам межнационального согласия и международного сотрудничества, проектная сессия, презентация молодёжных проектов делегатов, мастер-классы с экспертами в области социальных проектов.

В течение трёх дней участники разрабатывали социально-значимые проекты в молодёжной среде, презентовали свою деятельность в формате TEDх, посещали музей, соревновались в «Игре народов», проходили задания «ЭтноКвиза» и посмотрели спектакль в юрте «Татарские сказки».

Кроме того, участникам международного форума предоставили шанс впервые апробировать технологию моделирования Ассамблеи народов Евразии.

– Искренне рад, что был удостоен чести участвовать в форуме. Такие площадки позволяют обмениваться мнениями, идеями, взглядами на различные ситуации и, конечно же, развивать международное сотрудничество наших стран, – поделился Равиль Юнусов.

Завершилось мероприятие костюмированным флешмобом. Участники провели показ национальных костюмов, а затем исполнили песни и танцы своего этноса. Финальной точкой форума стало исполнение общего молодёжного гимна.

Гульжан Естаева

Фото Дома дружбы — центра общественного согласия