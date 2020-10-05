Объединяя тюркский мир 

Парк в честь Абая открыли в Анталье.

Церемония открытия парка и памятной доски в честь великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы была инициирована Посольством Республики Казахстан в Турецкой Республике.

В ходе мероприятия в своём выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы поблагодарил братское турецкое государство за поддержку при открытии парка. Вместе с тем он выразил уверенность, что подобные события международного уровня будут и впредь способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.

Также в церемонии приняли участие политические и общественные деятели Турции, председатель и члены Ассоциации дружбы и культуры Казахстана и Евразии, а также представители казахской диаспоры, СМИ и гости города.

Как отметил мэр района Муратпаша в Анталье Умит Уйсал, присвоение парку имени Абая является важным событием, демонстрирующим духовную и культурную близость казахского и турецкого народов.

– Имя Абая – одно из великих имён, объединяющих тюркский мир, – сказал Умит Уйсал.

Кроме того, для гостей организовали красочную концертную программу. Звучали известные стихи и песни нашего прославленного земляка.

Баян Аскар