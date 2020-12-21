Объединяя культуры 

Как отметил Посол Казахстана во Вьетнаме Ерлан Байжанов, представляя знаменитый труд мыслителя, Абай творил в конце XIX века, в период, когда казахский народ оказался на историческом перепутье.

– Абай чутко уловил, что изменившийся мир непоправимо разрушает традиционное кочевое общество, и казахскому народу предстоит пройти полное обновление устоявшегося порядка вещей, чтобы не остаться на обочине истории. Именно этим продиктовано его обращение к соплеменникам в этой книге, – сказал Ерлан Байжанов.

Открывает издание статья Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», выступившая в качестве предисловия к книге, благодаря чему вьетнамский читатель может почерпнуть ценные мысли о значении личности великого поэта и его наследия для современного общества.

По словам казахстанского дипломата, символично, что презентация перевода этой книги проходит именно в Ханойском национальном педагогическом университете. Ведь здесь функционирует Центр науки и культуры имени Абая.

– Выход в свет «Слов назидания» на вьетнамском языке представляет бесценную возможность для вьетнамской аудитории ещё больше узнать о Казахстане, его людях, о казахской истории, культуре и литературе, – отметил председатель Административного совета и секретарь партийного комитета Ханойского национального педагогического университета До Вьет Хунг.

Своими впечатлениями поделился и один из переводчиков книги, заместитель директора Фонда содействия распространению вьетнамской и русской литературы Союза писателей Вьетнама Ле Дык Ман.

– Переводческая деятельность является связующим мостом двух наций‚ двух культур, и каждый перевод является неотъемлемой частью этого моста, – сказал он.

На презентации также выступил декан исторического факультета университета Дао Туан Тханя. Он подчеркнул, жизнь и творчество Абая Кунанбайулы как зеркало отражают неустанную борьбу казахского народа за сохранение национального самосознания, модернизацию и реформирование страны.

– Изучая мысли Абая, я обнаружил, что многие из его прогрессивных идей до сих пор современны, демонстрируют видение, выходящее за рамки его эпохи. Считаю, что Абая можно назвать «Вольтером Востока». Он предстаёт перед нами в шести ипостасях – философа, поэта, основателя казахской литературы, композитора, переводчика и просветителя, – добавил Дао Туан Тханя.

Книга выпущена в прекрасном графическом исполнении. Она получилась живой и красочной благодаря иллюстрациям, предоставленным казахстанской художницей Лейлой Махат. Репродукции с её картин сопровождают в книге каждое «Слово назидания».

В ходе мероприятия участники ознакомились и с музыкальным наследием классика. Их вниманию были представлены видеоролики с исполнением наиболее известных песен Абая – «Көзімнің қарасы», «Айттым салем, Қаламқас», «Желсіз түнде жарық ай», «Қараңғы түнде тау қалғып», «Сегіз аяқ».

В презентации, организованной Посольством Казахстана во Вьетнаме в рамках празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы, приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенческий актив университета, дипломаты иностранных посольств и другие гости.