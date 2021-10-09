Объединиться и победить

Борьба с коронавирусом продолжается. Общее число заражённых уже превысило 237 миллионов человек. Надежда на возвращение к привычной жизни объединила людей всего мира.

По словам заместителя акима ВКО Шакарыма Буктугутова, за период пандемии коронавируса Восточный Казахстан получал гуманитарную помощь лекарствами для лечения COVID-19 и средствами индивидуальной защиты от Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Швейцарии, Германии, Японии, Грузии.

На днях ещё один гуманитарный груз прибыл в регион из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом сообщили в Управлении туризма и внешних связей. Так, по данным ведомства, от соседей из Поднебесной в Восточный Казахстан поступило три тысячи комплектов защитной одежды, шесть тысяч медицинских масок, десять тысяч пар медицинских перчаток, 63 тысячи пар хирургических перчаток. Этот груз позволит обеспечить двухмесячный запас средств индивидуальной защиты от коронавируса для медицинских работников области, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с вирусом. В скором времени его распределят между медицинскими учреждениями.

В свою очередь, Правительство округа Тачэн СУАР КНР пожелало жителям Восточно-Казахстанской области победы в борьбе с пандемией, а также скорейшего возвращения к нормальному порядку жизни.

Учёные по всему миру до сих пор работают над созданием различных вакцин, способных защитить организм от пагубного воздействия COVID-19. По данным статистики, на сегодняшний день более двух с половиной миллиардов людей воспользовались такой возможностью. В том числе почти 7 миллионов казахстанцев.

Жители Восточного Казахстана также активно присоединились к кампании массовой вакцинации населения. Как сообщили в Управлении здравоохранения ВКО, с февраля в регион поступило 1,5 млн вакцин против коронавируса. По плану в регионе подлежали вакцинации 747 тысяч жителей. Но в некоторых районах области вакцинация проходит гораздо активнее, и сейчас первый компонент вакцины получили почти 783 тысячи человек. Завершили вакцинацию около 634 тысяч жителей области, или 85 процентов от общего количества людей, подлежавших иммунизации.

В настоящий момент в области доступно три вида вакцин – российская «Спутник V», казахстанская QazVac, китайская Sinopharm. Всего в прививочных пунктах есть 17,9 тысячи доз первого компонента, свыше 130 тысяч доз второго компонента.

По официальным данным, в нескольких районах области вакцинация населения подходит к завершению. Среди лидеров Урджарский, Бескарагайский, Абайский, Аягозский районы.

Дарья Антон