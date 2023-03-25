Объединить системы

Вопросы цифровизации здравоохранения обсудили на совещании с центральными и местными исполнительными органами под председательством заместителя Премьер-министра Алтая Кульгинова.

Цифровизация здравоохранения направлена на повышение доступности медицинской помощи и упрощение работы медиков. В этой связи в стране ведётся целенаправленная системная работа по углублению цифровизации и объединению имеющихся информационных систем в области здравоохранения.

На сегодняшний день в пилотном режиме в мобильном приложении «eGov mobile» реализуется новый раздел «eDensaulyq», который содержит расширенные медицинские данные населения, в том числе статус донорства (прижизненное), электронные рецепты, сведения о медотводах, учёт по беременности, диспансерный учёт, факты госпитализации, информацию о вакцинации, сведения о результатах лабораторных исследований, оказанные клинико-диагностические услуги (приём врача и т. д.), больничные листы.

Стоит особо отметить, что наличие всей этой информации в одном разделе приложения обеспечивает прозрачность оказания медицинской помощи. Жители страны в любой момент могут получить нужную информацию, касающуюся своих медицинских данных.

– Необходимо активизировать и углублять процессы цифровизации здравоохранения, чтобы медицинская помощь стала ещё доступнее, увеличивался перечень услуг, которые можно получить не выходя из дома, повышалось качество их оказания, – отметил Алтай Кульгинов.

По итогам совещания местным исполнительным органам было поручено усилить работу по интеграции информационных систем и дальнейшему развитию цифровой медицины с учётом защиты конфиденциальных медицинских данных.

primeminister.kz