Объединимся против вируса!

Независимое объединение активистов посетило Восточный Казахстан, чтобы предоставить жителям региона максимальное количество объективной информации о вакцинации от COVID-19.

В начале августа в Казахстане был создан Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане «Ел үшін егілемін». В настоящий момент в штабе 36 активистов. Это неформальное объединение медиков, учёных, общественных деятелей, волонтёров, журналистов, блогеров, которые вместе пришли к пониманию, что ситуация с коронавирусом в Казахстане сейчас является очень тревожной.

В ходе специального брифинга один из участников штаба, Рахим Ошакбаев, как аналитик привёл некоторые данные, которые заставляют задуматься. К примеру, существует мнение, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией был в прошлом году. Однако если сравнить показатели, то можно понять, что пик инфицирования фиксируется именно сейчас. Заболеваемость достигла семи тысяч человек в сутки, это в три раза выше, чем на пике прошлого года.

– Ситуация намного хуже, чем в прошлом году. Так, за 15 августа 2020 года было зарегистрировано 1,2 тысячи случаев инфицирования. В данный момент показатель вырос в шесть раз – до 7,5 тысячи случаев в сутки, – привёл данные Рахим Ошакбаев. – В прошлом году 15 августа лечились от вируса 20 тысяч человек, сейчас это количество увеличилось в шесть раз – до 117,8 тысячи человек. На стационарном лечении в прошлом году находилось 3,4 тысячи человек, теперь количество таких пациентов возросло в девять раз – до 31,5 тысячи человек.

Ключевой показатель, который вызывает наибольшую обеспокоенность, это количество сограждан, которые умерли от вируса. На протяжении нескольких недель в Казахстане смертность от COVID-19 составила свыше 100 человек, в том числе на пике – 158. Это привело к тому, что Казахстан вышел на восьмое место в мире по смертности от КВИ. И если в прошлом году единственным способом предотвращения трагического развития ситуации, был жёсткий локдаун и ограничения, то в этом году у нас появилось мощнейшее оружие – вакцинация.

Рахим Ошакбаев подчеркнул, что развитые страны добились резкого снижения смертности и заболеваемости благодаря своевременной массовой вакцинации 70–80 процентов населения. В Казахстане темпы вакцинации достигли пика в середине июля, за сутки вакцину получали до 130 тысяч человек. Потом показатели резко снизились. Сейчас в сутки вакцинируются до 30 тысяч казахстанцев.

– Мы полагаем, что Казахстан критически запаздывает с темпом вакцинации. В настоящий момент в нашей стране вакцинировано шесть из 10 млн человек взрослого населения. Впереди кампания по вакцинации детей. Поэтому мы пришли к пониманию, что как представители гражданского общества должны объединиться и построить независимую от правительства гражданскую информационную кампанию, чтобы дать возможность нашим согражданам сделать осознанный выбор, – отметил Рахим Ошакбаев.

Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса делает акцент на работе в социальных сетях, ведь именно там есть люди, которые сеют панику и сомнения, именно там не хватает достоверной и авторитетной информации. Кроме того, за две недели работы штаба при поддержке Министерства здравоохранения РК, эпидемиологов, инфекционистов удалось провести встречу с противниками вакцинации, чтобы обсудить различные вопросы.

Помимо этого, штаб запустил счётчик вакцинации, чтобы ежедневно информировать население о темпах иммунизации. Общественные деятели и врачи, состоящие в штабе, проводят прямые эфиры в социальных сетях, разъясняя необходимость вакцинации и отвечая на вопросы подписчиков. Помимо этого, участники штаба планируют активные поездки по регионам для встречи с общественниками.

На брифинге в Восточном Казахстане представители штаба, в частности известный акушер-гинеколог Вячеслав Локшин, врач-аллерголог Рафаэль Розенсон, ответили на вопросы о безопасности вакцин, о влиянии прививки на фертильность, об аллергических реакциях и о том, защищают ли вакцины от всех штаммов коронавируса, в том числе «дельта».

Дарья Антон

Фото Ануара Тюлюбаева