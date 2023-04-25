Об атмосфере и не только

«Чистый воздух в Казахстане: роскошь или необходимость?» – так называлась сессия, с которой начались обсуждения экологических перспектив и проблем Казахстана в рамках Первого межрегионального форума экологических инициатив «БІЗДІҢ АСПАН».

Тема чистого воздуха – одна из важных для жителей одного из наиболее развитых индустриальных городов, флагмана тяжёлой металлургии страны Усть-Каменогорска. И неслучайно мероприятие такого масштаба было организовано именно здесь.

В работе форума приняли участие представители Министерства экологии и природных ресурсов, депутаты, учёные, эксперты, предприниматели, экоактивисты, журналисты и общественные деятели из разных регионов республики. Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова подключилась к работе форума в онлайн-формате.

– Участие общественности в решении наболевших экологических вопросов очень важно сегодня. Консолидация усилий общественности, промышленности и государственных органов поможет достичь значительного прогресса в улучшении качества воздуха, общего здоровья населения и восстановлении экологического равновесия в нашей стране. Только объединив наши знания и ресурсы, мы сможем достичь наибольших результатов в борьбе с загрязнением воздуха и созданием благополучной среды для будущих поколений, – подчеркнула в видеообращении Зульфия Сулейменова.

По сообщению организаторов, цель форума – продемонстрировать возможности для успешной реализации новых подходов в экологическом регулировании, подчеркнуть необходимость совместного решения проблем загрязнения атмосферного воздуха.

– Мы все хотим дышать свежим воздухом, пользоваться безопасными продуктами и иметь здоровую экологию. На этот первый республиканский межрегиональный форум приехали представители не только из ВКО, но и из основных промышленных регионов Казахстана. Сегодня мы живём в такое время, когда любой государственный орган, принимая решения, должен руководствоваться степенью пользы или вреда, оказываемого окружающей среде, – сказала председатель Совета Ассоциации «ECOJER» Лаззат Рамазанова.

– Данный форум проходит именно в Усть-Каменогорске, потому что экология – важнейший вопрос для населения нашей области, нашего города. В рамках форума будут выработаны рекомендации, документы, которые войдут в нормативно-правовые и подзаконные акты, чтобы жители региона могли улучшить своё здоровье и окружающую среду, в целом. Возможно, это повлечёт изменения в экологическом, лесном, природоохранном кодексах, – отметила депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина.

Форум стал площадкой для горячей дискуссии спикеров. Экоактивисты просили конкретных изменений в Экологическом кодексе. «Мы сегодня делимся с представителями власти своими исследованиями, чтобы они знали о результатах с точки зрения науки», – сообщил заведующий НИЛ «Атмосфера» ВКТУ им. Д. Серикбаева Даулет Асанов.

Организаторы, Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив ECOJER, фиксировали предложения и рекомендации экспертов форума.

– С инициативой организовать форум, где смогут высказаться специалисты разных категорий, болеющие за экологию Казахстана, выступили именно в регионах страны. Во-первых, мы преследуем цель – создать эффективный портфель реальных проектов, где эксперты будут формировать и вырабатывать стратегии развития. А во-вторых, здесь мы реализуем концепцию «слышащего государства», когда у форума открытый формат, и может прийти любой желающий и задать свой вопрос. Это новый шаг на пути к экологическому просвещению населения, – пояснила директор филиала ECOJER по ВКО Елена Березинская-Абилова.

Так, участники мероприятия, прибывшие из разных регионов Казахстана, говорили о возрастающем интересе молодёжи к экологическим проблемам.

Вместе с тем, спикеры форума сошлись во мнении о необходимости укрепления экологической культуры населения, экологической прозрачности и перехода на зелёную энергетику.

В рамках сессий форума был презентован формат устойчивого развития крупных промышленных городов, что подразумевает экологичный транспорт, чистый воздух и комфортную урбанистику.

Стоит отметить, что в ходе форума помимо пленарных сессий состоялись посадка деревьев, арт-выставка и интеллектуальная игра по вопросам экологии.

Меруерт Бахтиярова