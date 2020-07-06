О земляке с любовью

В селе Полянское района Алтай прошла встреча с Героем Социалистического Труда, почетным гражданином Восточно-Казахстанской области Павлом Полянским, в честь которого был переименован населённый пункт.

Организаторами мероприятия выступили Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека и акимат сельского округа Полянское.

Павла Тимофеевича называют легендарной личностью. Он 32 года руководил совхозом «Первороссийский» и вывел его на высокий уровень по всем показателям. Своими рекордными урожаями совхоз был известен на всю республику. Сейчас Павлу Полянскому 89 лет, и он по-прежнему в строю, с интересом следит за политической и социально-экономической ситуацией в стране.

На встрече собрались друзья и коллеги героя повествования: заслуженный работник культуры Казахстана, краевед, архивист А. Аубакиров, Г. Гавриленко, журналист В. Лазарева и односельчане.

Поздравить ветерана прибыл аким района Алтай Каликан Байгонусов. Как труженику тыла он вручил Павлу Полянскому юбилейную медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этот вечер звучали теплые слова в адрес Павла Тимофеевича, вспоминали яркие трудовые победы и веселые дни хлеборобов-механизаторов. Встречу украсили творческие номера в исполнении артистов Дома культуры села Полянское.

Дарья Рокотова

Район Алтай