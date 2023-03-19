Выборы

О явке граждан на 20.10 часов

19.03.2023
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Центральная избирательная комиссия РК сообщила, что согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1.         по области Абай –57,02%

2.         по Акмолинской области –60,01%

3.         по Актюбинской области –57,45%

4.         по Алматинской области –60,03%

5.         по Атырауской области –50,22%

6.         по Западно-Казахстанской области –59,01%

7.         по Жамбылской области –65,21%

8.         по области Жетісу –55,32%

9.         по Карагандинской области –59,48%

10.       по Костанайской области –65,10%

11.       по Кызылординской области –66,46%

12.       по Мангистауской области 54,08

13.       по Павлодарской области –58,68%

14.       по Северо-Казахстанской области –65,25%

15.       по Туркестанский области –53,01%

16.       по области Ұлытау –58,99%

17.       по Восточно-Казахстанской области –64,15%

18.       по г. Астана –42,91%

19.       по г. Алматы –25,82%

20.       по г. Шымкент –45,46%

 

19.03.2023
782

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