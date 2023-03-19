О явке граждан на 18.10 часов

Центральная избирательная комиссия РК сообщила, что согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18.10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки.