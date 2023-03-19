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О явке граждан на 18.10 часов

19.03.2023
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Центральная избирательная комиссия РК сообщила, что согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18.10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1.         по области Абай –56,14%

2.         по Акмолинской области –59,49%

3.         по Актюбинской области –56,88%

4.         по Алматинской области –59,74%

5.         по Атырауской области –49,19%

6.         по Западно-Казахстанской области –58,81%

7.         по Жамбылской области –65,00%

8.         по области Жетісу –55,07%

9.         по Карагандинской области –58,85%

10.       по Костанайской области –65,00%

11.       по Кызылординской области –65,70%

12.       по Мангистауской области –54,04%

13.       по Павлодарской области –58,61%

14.       по Северо-Казахстанской области –64,46%

15.       по Туркестанский области –51,07%

16.       по области Ұлытау –58,63%

17.       по Восточно-Казахстанской области –63,63%

18.       по г. Астана –40,94%

19.       по г. Алматы –22,95%

20.       по г. Шымкент –43,89%

Следующая оперативная информация будет представлена в 20.10 часов.

19.03.2023
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