Выборы

О явке граждан на 14.10 часов

19.03.2023
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Центральная избирательная комиссия РК сообщила, что согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14.10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1.         по области Абай –52,28%

2.         по Акмолинской области –52,12%

3.         по Актюбинской области –51,28%

4.         по Алматинской области –52,13%

5.         по Атырауской области –36,15%

6.         по Западно-Казахстанской области –55,14%

7.         по Жамбылской области –58,32%

8.         по области Жетісу –52,41%

9.         по Карагандинской области –56,97%

10.       по Костанайской области –62,36%

11.       по Кызылординской области –54,31%

12.       по Мангистауской области –49,18%

13.       по Павлодарской области –51,24%

14.       по Северо-Казахстанской области –49,68%

15.       по Туркестанский области –48,37%

16.       по области Ұлытау –52,29%

17.       по Восточно-Казахстанской области –58,69%

18.       по г. Астана –33,65%

19.       по г. Алматы –15,38%

20.       по г. Шымкент –35,61%

Следующая оперативная информация будет представлена в 16.10 часов.

19.03.2023
577

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