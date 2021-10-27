О взносах и статусах

Сотрудники Фонда социального медицинского страхования ВКО отвечают на вопросы наших читателей.

– Несколько месяцев на работе были задержки зарплаты, я решила уволиться. Как в таком случае не потерять статус в системе ОСМС?

Жанар Сабиева, г. Усть-Каменогорск

– Даже если вы временно утратили работу, необходимо платить взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС). Это нужно, чтобы у вас продолжал сохраняться статус «Застрахован» в системе ОСМС, и вы могли получать полный пакет медицинских услуг. Можно уплачивать единый совокупный платёж как самостоятельный плательщик.

– Я студент, при этом тружусь на двух работах одновременно. Могу ли я отказаться от удержания взносов на ОСМС или оплачивать их только из одного источника доходов?

Ержан Калелов, г. Семей

– Если вы являетесь студентом очного отделения, то относитесь к льготной категории граждан. Поэтому работодатель не должен вносить за вас отчисления и удерживать с вашей зарплаты в фонд ОСМС.

Если вы обучаетесь заочно, то взносы в Фонд должны производиться из всех источников дохода, при этом максимальный доход, с которого удерживают отчисления и взносы, не должен превышать 10 минимальных заработных плат.

При уплате взносов с суммы дохода, равной 10-кратному минимальному размеру заработной платы, уплата взносов с других доходов физического лица при наличии документа, подтверждающего уплату таких взносов, не требуется. Таким документом является справка о суммах полученных доходов, исчисленных и уплаченных взносов, выданная работодателем и (или) налоговым агентом.

– Я неработающая мама, ухаживаю за ребёнком, которому нет еще трёх лет. По статусу страхования являюсь льготником до сентября 2022 года. За июль, август и сентябрь текущего года оплачивала ЕСП. При проверке статуса в системе ОСМС, обнаружила, что он изменился на «Плательщик ЕСП». Если в дальнейшем я не буду платить ЕСП, каким будет мой статус страхования и как вернуться в льготную категорию?

Дарига Смаилова, п. Глубокое

– Ваш статус плательщика в системе ОСМС изменился в связи с тем, что информационная система после уплаты ЕСП распознаёт вас как работающую, так как компонентами платежа являются пенсионные взносы и социальные отчисления. В этой связи льготный статус был аннулирован. Для того чтобы вернуть льготный статус, нужно чтобы за вас не поступали пенсионные взносы и социальные отчисления в течение двух месяцев подряд. После этого льготный статус вам присвоится автоматически. Чтобы не утратить статус в системе ОСМС за этот период, рекомендуем оплачивать взносы как самостоятельный плательщик.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников