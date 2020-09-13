О семье, бизнесе и счастье

В этом материале речь пойдет о мерах социальной поддержки многодетных семей в Восточно-Казахстанской области. Эти жизненные истории вдохновляют, потому что главные героини, несмотря на трудности, добиваются успеха и сохраняют семейный очаг.

В Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития человеческого капитала, а также защиты детства и материнства. Эффективные меры, предложенные Президентом, ориентированы на улучшение семейно-демографической ситуации в стране, повышение качества жизни людей, социальную справедливость.

Напомним, в системе социальной защиты населения предусмотрены и эффективно используются различные механизмы поддержки материнства и детства. В Восточном Казахстане эта работа находится в зоне особого внимания.

– Важное событие в жизни любой семьи – рождение ребенка, – говорит руководитель Управления координации занятости и социальных программ ВКО Жасулан Сарсебаев. – На рождение ребенка государством выплачивается единовременное государственное пособие. Так, мамам, у которых от одного до трёх детей, – 38 месячных расчетных показателей – это 105 564 тенге. На четвертого ребёнка и более – 63 месячных расчётных показателей, или 175 014 тенге. Также выплачивается пособие по уходу за ребенком до года. За первого ребенка – 5,76 месячных расчётных показателя, или 16 002 тенге, за второго – 6,81 МРП – 18 919 тенге, за третьего – 5,85 МРП – 21 808 тенге, за четвёртого и более – 8,9 МРП, или 24 725 тенге.

ЗОЛОТЫЕ МАМЫ

В нашей области проживает 13 754 многодетных матери, награждённых подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», отмеченных орденами «Материнская слава» I и II степени. Им ежемесячно выплачивается государственное пособие размером 6,40 месячного расчетного показателя, или 17 780 тенге.

– С 1 января 2020 года многодетные семьи, имеющие четырёх и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, имеют право на ежемесячное государственное пособие как многодетной семье из расчёта четырёх месячных расчетных показателей – 11 112 тенге на каждого ребенка, – добавил Жасулан Сарсебаев. – К примеру, 4–16 детей – от 44 448 тенге до 177 792 тенге. По области такое пособие получают 13 713 многодетных семей. Как подчёркивает аким области Даниал Ахметов, многодетные мамы – это национальное достояние нашей страны.

Также пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» предусмотрено, что женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) пятерых и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право выхода на пенсию по возрасту по достижении 53 лет. Эта мера также очень популярна.

Кроме того, многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», освобождены от уплаты налога на транспортные средства и земельного налога, государственной пошлины на выдачу паспорта и удостоверения личности и др.

Стоит отметить, что ежегодно к 8 Марта из средств областного бюджета многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или ранее получившим звание «Мать-героиня» и награждённым орденами «Материнская слава» 1-й и 2-й степени, а также многодетным матерям, имеющим четырёх и более несовершеннолетних детей, производится едино-

временная выплата в размере пяти месячных расчётных показателей, или 13 255 тенге.

СВОЁ ЖИЛЬЁ

В целях поддержки многодетных и малоимущих семей распоряжением акима области от 31 декабря 2019 года № 123-р во всех 19 городах и районах созданы городские и районные общественные комиссии по вопросам многодетных и малоимущих семей. В них 80 процентов составляют представители семей этой категории, общественности, СМИ, 20 процентов представлены руководителями местных госорганов. Возглавляются комиссии акимами городов и районов.

Поэтапно решается вопрос обеспечения жильём многодетных семей. Так, в прошлом году его получили 523 многодетных семьи, дополнительно в текущем году ещё 271 многодетная семья. До конца 2020 года планируется предоставить жильё ещё 766 многодетным семьям.

Для повышения доступности ипотечного кредитования при приобретении жилья в собственность в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» внедрён льготный механизм кредитования с предоставлением жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса.

В рамках реализации программы «Бақытты отбасы» из областного бюджета в текущем году выделено 88 млн тенге на жилищные сертификаты для малообеспеченных многодетных семей, в том числе в Усть-Каменогорске – 50 млн тенге, в Семее – 25 млн тенге, в Тарбагатайском районе – 13 млн тенге.

Решением маслихатов городов и районов определены размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов, размер которых составляет один млн тенге.

В этом году сертификаты предоставлены в форме социальной помощи на безвозвратной и безвозмездной основе трём категориям социально уязвимых слоев населения – семьям, имеющим или воспитывающим детей с ограниченными возможностями, неполным и многодетным семьям.

С начала года адресная социальная помощь назначена 9 709 семьям. Это 47 603 человека, из них 3379 многодетных семей – 21523 человека и 6330 малообеспеченных семей – 2680 человек.

Гарантированный социальный пакет, состоящий из продуктового набора и гигиенических средств, для детей в возрасте от года до шести лет с начала года получили 11582 ребёнка (8498 семей).

– Я родилась в селе Бурабай, неподалёку от Курчатова, – говорит мать пятерых детей Гаухар Ермекова. – После окончания медучилища работала в больнице медсестрой, потом вышла замуж. С мужем Ержаном, который работает слесарем-сантехником, воспитываем пятерых детей – Аиду, Ертемира, Ерасыла, Нурасыла и Нуралы. Сначала жили в деревне, когда дети подросли, решили переехать в город. Денег хватило, только чтобы купить дачный домик.

Гаухар устроилась работать в центр оказания специальных социальных услуг в посёлке Солнечный в качестве медицинского сотрудника. Встала в очередь на получение жилья. В прошлом году ей позвонили, пригласили на собрание и предложили два варианта: либо получить арендное жильё, либо квартиру с правом выкупа под два процента годовых по программе «Бақытты отбасы».

– Мы решили попробовать второй вариант, – рассказывает Гаухар. – Большое содействие в решении вопроса оказал аким области Даниал Ахметов, нам помогли внести первоначальный взнос, выдали средства и таким образом у нас появились ключи от квартиры по улице Аль-Фараби. Это 117-я позиция в новостройках. Предстоящую зиму мы встретим уже в новой квартире, а пока завершаем сезон на даче, где всё лето выращивали овощи и картофель. Очень благодарны за поддержку и крышу над головой!

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

По словам Жасулана Сарсебаева, продолжается активная работа по развитию предпринимательства среди многодетных и малообеспеченных семей в рамках госпрограммы «Еңбек».

За семь месяцев текущего года по этой госпрограмме выдано 606 микрокредитов на сумму три млрд тенге, в том числе 96 кредитов (16 процентов) предоставлены многодетным семьям на сумму 378 млн тенге. Для сравнения, за минувший год кредиты в рамках этой госпрограммы получили 73 многодетных семьи на сумму 261 млн тенге. Также по госпрограмме «Еңбек» в этом году предусмотрено 1194 гранта на сумму 664 млн тенге.

За 8 месяцев этого года выдан 951 грант на 527 млн тенге, в том числе 349 (почти треть) многодетным семьям на сумму 194 млн тенге, 149 – (16 процентов) малообеспеченным семьям на сумму 83 млн тенге. В прошлом году 600 многодетных семей получили гранты на общую сумму 301 млн тенге, а также 134 малообеспеченных семьи – на сумму 69 млн тенге.

– Живу в Восточном Казахстане с 1993 года, здесь вышла замуж, родила троих детей – Сырыма, Тимура и Томирис, – рассказывает Гульжамал Бершимбекова. – После окончания ВКГУ по специальности «Учитель казахского языка» работала в основном в сфере торговли. Четыре года назад попала в аварию и после операции по удалению грыжи правая нога стала бездействующей. Я обратилась в органы соцзащиты, так как не работала и не имела дохода.

С прошлого года семья Гульжамал стала получать адресную социальную помощь. Кроме того, детей бесплатно обеспечили питанием в школьной столовой и формой. В этом году семья также получила материальную поддержку, за что отдельную благодарность выражают областному филиалу партии Nur Otan.

– Ещё мы получили одежду, обувь и школьные принадлежности для детей, – говорит Гульжамал. – Когда меня поставили на учёт как безработную по программе «Еңбек», я отучилась в режиме онлайн в Палате предпринимателей «Атамекен» по проекту «Бастау-бизнес» и буквально недавно получила безвозмездно грант в размере 555 600 тенге. Став мастером ногтевого сервиса, планирую открыть свою небольшую студию, хочу делать женщин красивыми и получать за это достойную оплату. Буду следовать дальше своему бизнес-плану. Хочу поблагодарить всех, кто в меня поверил.

Ещё одну историю успешного предпринимательства рассказала нам Арна Наурузова, которая в конце августа, после конкурсных процедур, также получила грантовые средства в размере 555 600 тенге и закупила оборудование для ателье. Она установила свободный график для работающих женщин, у которых есть дети, многодетных мам, и теперь они шьют одеяла, покрывала, подушки с орнаментом.

– Грант потратила на закуп оборудования – оверлок, несколько швейных машинок, стол, – говорит предпринимательница. – Теперь мы полностью готовы к работе. Будем шить предметы домашнего обихода с национальным колоритом, радовать восточноказахстанцев качественной продукцией.

Ева Ким

Тлеубек Шаяхмет