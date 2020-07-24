О пенсии во время карантина

В сложной ситуации с распространением коронавируса вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда интересуются, как в новых условиях им получить услуги Фонда.

На вопросы наших читателей отвечает начальник ВК областного филиала АО «ЕНПФ» Мамырали Мамбетов.

– Знаю, что всем вкладчикам начисляется инвестиционный доход. Как на нем отразился карантин?

Валентина Ляпунова,

Риддер

– Несмотря на карантин, большинство предприятий работает, некоторые из них – в дистанционном режиме, соответственно, индивидуальные пенсионные счета вкладчиков продолжают пополняться. Сумма пенсионных накоплений ЕНПФ на данный момент приблизилась к 12 триллионам тенге. Как известно, она включает в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход от инвестирования поступивших средств.

Поступающие на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) пенсионные взносы, учет которых ведет ЕНПФ, инвестируются доверительным управляющим пенсионными активами – Национальным Банком РК – в различные финансовые инструменты.

С целью минимизации рисков инвестиционный портфель диверсифицируется по видам, направлениям инвестирования, в том числе валютам. В настоящее время около 2/3 инвестиций номинированы в тенге и около 1/3 – в иностранной валюте, большая часть последних – в долларах США.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) пересчитывается и переоценивается ежедневно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов. В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и так далее.

Инвестиционный доход является величиной непостоянной и может быть как положительным, так и отрицательным в краткосрочном периоде.

Начиная с марта 2020 года, большое влияние на инвестиционную доходность пенсионных активов оказало изменение курса тенге к доллару США. За период март-июнь произошло укрепление курса доллара по отношению к тенге с 381 до 403 тенге за 1 доллар США. Положительная валютная переоценка пенсионных активов, размещенных в валютные инструменты, повлияла на существенное увеличение чистого инвестиционного дохода по пенсионным активам.

Вместе с тем обращаем внимание, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции, и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (ежедневные, ежемесячные) не являются показательными, так как зависят от ежедневной рыночной

конъюнктуры.

Инвестиционный доход, обеспеченный Национальным Банком за период управления пенсионными активами с сентября 2013 года по июнь 2020 года, составил более 30 процентов в общем объеме пенсионных накоплений, или 3,8 трлн тенге.

Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении. Здесь же можно получить информацию по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах – на официальном сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе «Показатели/Инвестиционная деятельность».

– В данное время я, как и многие наши граждане, остался без работы. Соответственно, мне не с чего платить алименты. Однако бывшая супруга грозится подать в суд на изъятие долга за счет моих пенсионных накоплений. Возможно ли это?

Ержан Масалимов,

район Алтай

– В соответствии с положениями пункта 3 статьи 50 Закона не допускается наложение ареста или обращение взысканий на обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, пени, пенсионные активы и пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя), НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», ЕНПФ, банка-кастодиана и управляющего инвестиционным портфелем, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

Кроме того, согласно подпункту 14 статьи 98 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», взыскание не может быть обращено на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя).

Таким образом, наложение ареста или обращение взысканий на пенсионные накопления вкладчика (получателя), сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, находящихся в ЕНПФ, не допускается.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ вкладчикам (получателям) осуществляются на банковские реквизиты, представленные вкладчиками (получателями), соответственно, после перевода ЕНПФ пенсионных накоплений на представленные банковские реквизиты вкладчиков (получателей), деньги находятся на их банковских счетах, открытых в банках второго уровня Республики Казахстан. Обязательство ЕНПФ считается исполненным после перевода денег на банковские реквизиты вкладчика (получателя).

– У меня небольшое ИП. В связи с карантином я при-

остановил его работу, соответственно, налоги за этот период не плачу. Но хотелось бы, чтобы шел пенсионный стаж.

Арман Тураров,

Глубоковский район

– В соответствии со статьей 34 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов и обеспечивает осуществление выплат пенсионных накоплений.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 4 данного Закона периоды, за которые осуществлялись обязательные пенсионные взносы, засчитываются в стаж участия в пенсионной системе при предоставлении государственной базовой пенсионной выплаты.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения» определены компании, которые по виду деятельности попали под освобождение от налогов, взносов и отчислений с доходов работников в период с 01.04.2020 по 01.10.2020 г.

Следует отметить, что в период отсутствия доходов индивидуальный предприниматель вправе делать взносы за своих работников, но это не является их обязанностью. В случае применения поправочного коэффициента «0» к ставкам обязательных пенсионных взносов к доходам своих работников, работнику перечисляется (выплачивается) заработная плата без удержания с нее обязательных пенсионных взносов.

Между тем, в соответствии с пунктом 24-5 «Правил оказания некоторых государственных услуг в социально-трудовой сфере и порядка обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения», утвержденных приказом министра труда и социальной защиты населения РК от

25 марта 2020 года, лицам, деятельность которых предусмотрена перечнем видов деятельности и применяется коэффициент «0», стаж участия в пенсионной системе и в системе обязательного социального страхования, а также доход учитываются на основании справок работодателя.

По вопросам же начисления трудовой, базовой пенсии с учетом стажа участия в пенсионной системе рекомендуем обратиться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», по вопросам применения поправочного коэффициента «0» к ставкам взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование – в НАО «Фонд социального медицинского страхования», по вопросам уплаты налогов – в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

– После снятия карантина хотим выехать в Украину на ПМЖ, где проживают пожилые родители супруги, нуждающиеся в помощи и уходе. Что нам необходимо сделать, чтобы получить пенсионные накопления?

Михаил Чистяков,

Семей

– Право на пенсионные выплаты из ЕНПФ в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Казахстана, в соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», имеют иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ и представившие документы, определенные законодательством РК, подтверждающие факт выезда.

Обращаем внимание на то, что перед получением гражданства другого государства необходимо в обязательном порядке пройти процедуру оформления документов на выезд на ПМЖ за пределы РК в установленном законодательством порядке, получить гражданство другого государства и только потом предоставить документы в ЕНПФ. После этого Фонд осуществляет выплату пенсионных накоплений в течение десяти рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ документов.

Более подробная информация представлена на сайте enpf.kz в разделе «Услуги»–«Получателям»–«Порядок оформления пенсионных выплат в связи с выездом за пределы РК».

– У моего отца инвалидность второй группы, и скоро ему исполняется 63 года. Как и куда мы можем обратиться за оформлением выплат?

Татьяна Ведищева,

Уланский район

– Согласно Закону РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ наступает при определенных условиях, в том числе при наступлении пенсионного возраста (у мужчин – 63 года), а также в случае установления инвалидности 1 и 2 групп бессрочно.

Если ваш отец будет оформлять пенсионные выплаты из ЕНПФ в связи с наступлением пенсионного возраста, то ему необходимо обратиться с заявлением в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» через ЦОН. По этому заявлению ему будут назначены и выплаты из пенсионных накоплений, и пенсия из государственного бюджета (базовая и солидарная). Обратиться в ЦОН можно за 10 дней до исполнения 63 лет.

В случае если инвалидность вашего отца установлена бессрочно и вы хотите подать заявление на получение пенсионных выплат до наступления пенсионного возраста, то сделать это возможно на сайте enpf.kz в разделе «Электронные сервисы»–«Подать заявление о назначении пенсионных выплат».