О новшествах в сфере исполнения судебных актов

01.01.2022 года вступил в действие Закон Республики Казахстан № 100-VII ЗРК от 31.12.2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства», касающийся в том числе и исполнения судебных актов и других исполнительных документов.

Исполнение вынесенных судебных актов и других видов исполнительных документов осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее – Закон), в который были внесены следующие изменения и дополнения.

Теперь, в соответствии со статьей 39 Закона, в срок исполнительного производства не включается время, в течение которого исполнение исполнительных документов было приостановлено, отсрочено либо рассрочено по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, а также в случае предоставления должнику права самостоятельной реализации арестованного имущества.

Кроме этого, Закон дополнен подпунктом 10 пункта 1 статьи 47 Закона, согласно которому исполнительное производство также подлежит прекращению в случае, если ипотека прекращена в соответствии со статьёй 37 Закона Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества».

Также внесены изменения в ст. 74 Закона. Теперь судебный исполнитель после наложения ареста и проведения оценки имущества и до реализации имущества одновременно с ознакомлением с отчётом об оценке предоставляет должнику по его письменному обращению право самостоятельной реализации арестованного имущества в срок не более одного месяца по стоимости не ниже семидесяти пяти процентов от его оценочной стоимости, указанной в отчёте об оценке, с даты составления которого прошло не более одного года. Получение должником разрешения на реализацию имущества не является основанием для приостановления процедур по реализации имущества. Срок самостоятельной реализации жилища составляет три месяца, в течение которого имущество не может быть выставлено на торги. Право самостоятельной реализации арестованного имущества может быть использовано должником не более одного раза по одному исполнительному производству. После подписания договора купли-продажи между покупателем и должником или судебным исполнителем и внесения покупателем денежной суммы в размере покупной стоимости имущества на контрольный счет наличности территориального органа или текущий счет частного судебного исполнителя, предназначенный для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, обременения с реализованного имущества, наложенные в рамках других исполнительных документов, за исключением обременений, наложенных судом в целях обеспечения иска, отменяются судебным исполнителем, реализовавшим имущество либо с разрешения которого оно реализовано.

В статье 80 Закона расширен перечень лиц, не имеющих право принимать участие в электронном аукционе в качестве покупателей. К ним относятся залогодержатель и его работник, дочерние организации, а также лица, связанные с ним договором, в соответствии с которым они вправе определять решения, принимаемые юридическим лицом; юридическое лицо, если вторым участником торгов является его работник или его учредитель, участник, а также лица, связанные с юридическим лицом договором, в соответствии с которым оно вправе определять принимаемые им решения; физическое лицо, если вторым участником торгов является его близкий родственник, супруг (супруга); судебные исполнители и судьи, вынесшие решение по данному исполнительному производству, оценщик, оценивший арестованное имущество, а также их близкие родственники, супруг (супруга); должник.

Теперь в соответствии со ст. 80 Закона электронный аукцион начинается на повышение стоимости имущества с установленным шагом от оценочной стоимости, указанной в постановлении о передаче имущества должника на реализацию. В случаях если ни один из участников электронного аукциона путем поддержания заранее установленного шага торгов не повысит стоимость имущества, то аукцион признается несостоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся и отказа взыскателя оставить за собой имущество судебный исполнитель с соблюдением правил, установленных настоящим Законом, по истечении десяти рабочих дней со дня проведения первого аукциона назначает повторный аукцион. При этом первоначальная цена реализуемого имущества понижается с установленным шагом до момента, когда один из участников согласится купить имущество по объявленной цене, которая не должна быть ниже пятидесяти процентов, а в отношении недвижимого имущества – не ниже семидесяти пяти процентов от оценочной стоимости имущества, выставленного на электронный аукцион.

В соответствии со ст. 84 Закона судебный исполнитель объявляет электронный аукцион несостоявшимся, если: отсутствуют заявки или подана только одна заявка; никто из покупателей не поддержит установленный шаг изменения стоимости имущества; покупатель в установленный срок не внёс полную покупную стоимость имущества; приняли участие в онлайн-режиме менее двух зарегистрированных участников.

В соответствии с внесёнными изменениями и дополнениями в ст. 126 Закона, помимо прежних прав, в случае организации принудительного выселения, сноса судебный исполнитель в установленном законом порядке вправе обратиться в органы внутренних дел Республики Казахстан с представлением о приостановлении разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицом, являющимся должником (далее – разрешение). При этом законодателем закреплена дополнительная обязанность судебного исполнителя в случае организации принудительного выселения, сноса обратиться в органы внутренних дел Республики Казахстан о предоставлении информации о наличии у должника такого разрешения. Кроме этого, судебный исполнитель обязан не позднее одного рабочего дня, следующего после исполнения требований исполнительного документа или возникновения оснований для отмены временного приостановления действия разрешения, вынести постановление о снятии данного ограничения и незамедлительно направить копии постановления должнику и в органы внутренних дел Республики Казахстан.

Также законодателем дополнена статья 167 Закона подпунктом 11 пункта 1, согласно которому уполномоченный орган регулирует и контролирует деятельность частных судебных исполнителей в пределах своей компетенции, разрабатывает и утверждает порядок взаимодействия с уполномоченными органами по исполнению исполнительных документов о выселении (вселении), сносе, порядке общения с ребенком и определения места жительства ребенка.

Отдел обеспечения исполнительных производств ДЮ ВКО