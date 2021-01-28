О независимости в стихах 

Восточноказахстанцы могут принять участие в поэтическом марафоне «Независимость – неоценимое богатство нации!», посвящённом 30-летию независимости РК.

Марафон организует Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея. Главные цели – представить вниманию публики поэтические произведения, отражающие общественно-историческое развитие страны, рубежи, достигнутые за годы независимости, способствовать развитию навыков выразительного чтения, публичного выступления молодёжи.

Международный онлайн-марафон станет значимым событием в культурной жизни общества и инициативой для популяризации национальных ценностей, считают сотрудники библиотеки.

Стать участником поэтического марафона могут ученики 9–11 классов, студенты и работающая молодёжь. Им предлагается прочесть наизусть любимое стихотворение, посвящённое теме независимости. Выступление нужно записать на видео и отправить его на электронную почту ukcbs@mail.ru с 1 февраля по 30 ноября. Видео будет опубликовано на странице ЦБС имени Оралхана Бокея в Instagram.

По итогам поэтического марафона в каждой возрастной группе победителем станет участник, набравший наибольшее количество лайков. По словам организаторов, победителей наградят призами, все участники получат сертификаты.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(7232) 25-03-64.

Гульжан Естаева

Фото ЦБС имени Оралхана Бокея