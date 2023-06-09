О книгах и не только

Почему каждый житель Бобровки, когда его спрашивают о достопримечательностях села, рекомендует посетить местную библиотеку? Наверное, потому что именно здесь сосредоточена вся культурная жизнь этого живописного населённого пункта.

Сразу с порога в бобровской библиотеке нас встречает обаятельная Наталья Аксёненко, которая более десяти лет является бессменным руководителем. И сразу становится очевидно, что это её любимое «детище», поскольку атмосфера библиотеки пропитана преданностью своему делу, всё предельно аккуратно и красочно оформлено, книги стоят ровными рядами, невольно вызывая какой-то трепет перед этим бесценным литературным сокровищем.

На базе библиотеки реализуются различные проекты. Один из них – видеочеллендж «90 шагов», направленный на привлечение молодого поколения к изучению истории родного края. В стенах книжного храма на регулярной основе проводятся открытые уроки для школьников. Действует кружок «Умелые ручки», где дети мастерят поделки из бумаги. Занимаясь творчеством, ребятня из Бобровки параллельно получает знания и приобщается к духовному наследию региона. В целом, можно смело констатировать, что в библиотеке занимаются практически все школьники села.

– В настоящее время, когда вокруг идёт тотальная цифровизация и поток информации не всегда положительно влияет на формирование детского мышления, как никогда важна роль книг, развитие мелкой моторики, и всё это может предоставить наша библиотека, – отмечает Наталья Аксёненко. – Многие неравнодушные родители, бабушки и дедушки согласятся.

В истории библиотеки есть заслуженная награда: в 2021 году она была признана «Лучшей государственной сельской библиотекой в Республике Казахстан». Кроме награды также был получен грант в размере миллиона тенге – это очень помогло укрепить материальную базу. Спектр услуг для односельчан значительно расширился, стало возможно более интересно и познавательно проводить мероприятия, так как появился смарт-телевизор, цветное МФУ, ноутбук. Чтобы не отставать от модных трендов и идти в ногу со временем, сотрудники ведут Инстаграм библиотеки.

– При библиотеке работает любительское объединение СМО-Родина, его участниками являются жители села, которые неравнодушны к творческому наследию предков, – рассказала Наталья Аксёненко. – Краеведение даёт человеку моральное, нравственное и духовное развитие. Мы вместе возрождаем и поддерживаем проекты, которые помогают людям осознать сопричастность к истории родного края.

В 2023 году на базе Бобровской библиотеки под руководством Натальи Аксёненко запущен новый проект «Живая нить традиций», консультантом которого является председатель ОО «Восточно-Казахстанское областное общество славянской культуры» Александр Яковлев. По его словам, основой проекта является любовь к родному краю, знание его истории.

На прошлых выходных в рамках этого проекта провели масштабный фольклорный праздник «Троицу гуляем – лето красное встречаем». Собралось множество коллективов из Усть-Каменогорска, Риддера, Алтая, а также сёл Предгорное, Секисовка, Донское, Полянское, Таврическое. На народных гуляниях исполняли фольклорные песни, водили хороводы вокруг берёзы под переливы весёлой гармони. Такие мероприятия, по словам организаторов, способствуют воспитанию патриотизма и любознательности у молодого поколения, а также прививают уважение к старшим, любовь к малой родине.

Сельчане убеждены, что у уникальной библиотеки Бобровки большое будущее и ещё много творческих успехов впереди.

Альмира Нуртаева

Глубоковский район