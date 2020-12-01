О характере и красоте родной земли 

В честь 175-летия Абая Кунанбайулы впервые издан каталог, объединивший свыше ста произведений живописи, графики и скульптуры, авторы которых представили свое видение многогранной личности поэта, философа, просветителя и основоположника казахской письменной литературы.

Презентация каталога «Образ Абая глазами художников Казахстана» состоялась на открытии выставки работ мастеров прошлого века и современности из фондов Государственного музея искусств им. А. Кастеева, составивших новое издание.

– Значение Абая для Казахстана сопоставимо со значением Пушкина для России, Гёте – для Германии или Шекспира – для Великобритании, – подчеркнула директор музея, профессор Гульмира Шалабаева. – Творческое наследие классика казахской литературы по праву вошло в число лучших достижений мировой литературы.

Каталог объединил образы Абая в ранних живописных полотнах Абылхана Кастеева, Бейсенбая Сарсенбаева, Кулахмета Ходжикова с наполненными пафосом произведениями Токболата Тогысбаева, Али Джусупова и других мастеров. Позднее появились оригинальные работы Сакена Гумарова, Бахыта Бапишева, Владимира Киреева, в которых они проявили свою индивидуальность. Каждый из художников видел Абая по-своему: целеустремлённым, вдумчивым, величественным.

– Но, пожалуй, общей чертой собранных в коллекции работ является внимательный взгляд поэта, за который маленького Ибрагима его бабушка Зере и прозвала Абаем, – добавила гость презентации и представитель спонсора издания каталога Наталья Акентьева.

Новая книга дала возможность взглянуть на наследие Абая глазами художников. Первые живописные и графические работы относятся к 1934 году. Именно в этот год был объявлен республиканский художественный конкурс на создание образа Абая. Отсутствие иконографического материала усложняло работу, возможно, поэтому тогда не всё удалось. Об этом можно судить по воспоминаниям Юрия Домбровского, который остался разочарованным увиденным и написал: «Со всех полотен на меня смотрело одно и то же лицо, с одним и тем же выражением». Однако были и удачи, например, интересный портрет поэта, вошедший в каталог, создал Бейсенбай Сарсенбаев. Портрет его кисти подкупает прямотой, наивным реализмом, заметно искреннее стремление Сарсенбаева раскрыть многогранность Абая. Изображение поэта художник поместил на фоне казахского текемета – неотъемлемой части жилища кочевника.

– Немецкий мыслитель Гегель писал: «Философия – это прежде всего охват эпохи мыслью». Но для этого нужно быть мыслителем высокого уровня, каковым являлся Абай Кунанбайулы, живший в Казахстане во второй половине XIX века, – подчеркнула значение наследия поэта руководитель сектора графики отдела изобразительного искусства Казахстана и куратор выставки Сандугаш Мырзабекова. – Художники, чьи работы вошли в каталог, каждый по-своему передают образ Абая. На одних полотнах мы видим вдохновенный образ мыслителя, на других – вдумчивого Абая с книгой в руке.

Многократно обращался к образу поэта народный художник Казахстана Абылхан Кастеев (1904–1973). На эту тему он создал более десяти акварельных и карандашных работ. На выставке впервые за многие годы был экспонирован его рисунок тушью «Портрет Абая». В следующей его работе «Абай на джайляу» поэт изображен уже умудрённым жизнью аксакалом.

Замечательный образ поэта написал и народный художник КазССР Леонид Леонтьев (1913–1983) в графических листах (карандашном и пастельном), подкупающих своей душевностью. В первой работе Леонтьев показал Абая задумчивым, даже печальным, осознающим сложность бытия, на втором листе – внутренне собранным, сосредоточенным и с легкой улыбкой на просветлённом лице. В каталог вошла не менее интересная серия эскизов народного художника Айши Галимбаевой (1917–2008), написанная ею к фильму «Песнь Абая» – это «Состязание акынов», «Ажар и Айдар», «Суд биев». В «Портрете Абая» кисти Нагимбека Нурмухаммедова фигура мыслителя смотрится монументально, ему словно тесно в рамках картины – таким образом художник хотел передать мощный дух, внутреннюю силу, присущую Абаю.

Новое издание украсили также произведения блестящего мастера графического искусства Евгения Сидоркина, дважды обращавшегося к роману Мухтара Ауэзова «Путь Абая». В 1960 году он создал серию книжных иллюстраций в линогравюре, а в 1970-м появились автолитографии «Абай и его бабушка», «Тогжан», «Матери», «Кунанбай», «Байга» и другие. Иллюстрации Сидоркина отразили грозную, трагически сложную атмосферу жизни казахов конца XIX века.

История образов Абая не будет полной без обращения к монументальным произведениям. Скульпторы Ескен Сергебаев, Вагиф Рахманов и другие показали Абая в первую очередь поэтом-философом. В каталог вошла ещё одна интересная работа – бюст Абая, выполненный армянским скульптором Ервандом Годжабашяном и переданный в дар Музею

им. А. Кастеева.

Все эти произведения из фондов музея искусств отобразили не только жизненный путь Абая, они также повествуют о национальном характере и судьбе казахского народа, красоте нашей земли.

Раушан Шулембаева