О героях наших дней

Двое семейчан спасли женщину при пожаре.

21 января огнеборцам поступило сообщение, что на улице Паровозной произошёл пожар. Прибыв на место, они сразу же приступили к тушению возгорания, общая площадь которого составила 20 квадратных метров. Также вынесли из дома газовый баллон.

Однако, как выяснилось впоследствии, во время пожара в доме находилась хозяйка, которую спасли ещё до прибытия пожарных подразделений.

– Двое парней – Станислав Коряковский и Сергей Яцук, которые находились в гостях в другой половине дома, не растерялись и, обнаружив пожар, сразу же ринулись на помощь, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Разбив окно спальной комнаты кувалдой, вынесли пожилую женщину из зоны опасности и передали прибывшим врачам скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшую с диагнозом «отравление угарным газом средней степени». Сейчас её жизни ничто не угрожает.

Как отмечают специалисты, Станислав и Сергей – герои своего времени, с которых молодому поколению необходимо брать пример. Благодаря их отваге удалось избежать трагических последствий…

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО