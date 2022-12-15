О доходах и расходах

В Восточном Казахстане утвердили областной бюджет на 2023 – 2025 годы.

В областном акимате состоялась очередная, XXI сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата, участие в которой принял исполняющий обязанности акима ВКО Алмасхан Сматлаев.

Главный вопрос повестки дня – утверждение областного бюджета на 2023–2025 годы.

– Всего поступления в областной бюджет на 2023 год, с учётом целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета, составят 365 185,3 миллиона тенге, на 2024 год – 400 492,2 миллиона тенге, на 2025 – 406 950,5 миллиона тенге, – сообщил руководитель Управления экономики и бюджетного планирования ВКО Фархад Бельбеев. – При этом на следующий год собственные доходы областного бюджета прогнозируются в объёме 59 612,4 миллиона тенге.

Руководитель ведомства рассказал и об основных приоритетах расходов на предстоящие три года. Он подчеркнул, что в проекте областного бюджета учтено обеспечение всех социальных и текущих обязательств – эффективная система здравоохранения, качественное образование, поддержание занятости населения, стимулирование развития жилищного строительства и повышение доступности жилья, а также другие направления.

Предусмотрены средства на реализацию Комплексных планов развития приграничных районов и бывших райцентров, плана мероприятий по решению актуальных вопросов, поднимаемых жителями во время встреч с населением.

Также на сессии рассмотрели другие важные темы. Руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Дидар Кенесбаев проинформировал о ходе реализации государственной программы «Нұрлы жер» в регионе. Так, в рамках этой программы за 2017–2021 годы за счёт всех источников финансирования введено в эксплуатацию 2,3 миллиона квадратных метров жилья (с учётом области Абай). Построено 250 многоквартирных домов на 14 тысяч квартир, около шести тысяч индивидуальных жилых домов на семь тысяч квартир, а также 38 общежитий.

Стоит отметить, с 23 сентября этого года государственная программа утратила силу, её направления интегрированы в Концепцию развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года.

С отчётом по исполнению антикоррупционного законодательства выступил руководитель Управления государственных закупок ВКО Рустам Баирбеков. По представленной им информации, по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, который проводился среди госслужащих, нарушений выявлено не было.

Добавим, что также были приняты решения ещё по нескольким ключевым вопросам, включённым в повестку дня очередной сессии областного маслихата.

Александра Исаева

Фото Тлеубека Шаяхмета