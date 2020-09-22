О чём говорят названия? 

Определены победители областного конкурса «Ұлттық ономастика – ел айнасы» среди специалистов, работающих в сфере ономастики.

По словам руководителя Управления по развитию языков Восточно-Казахстанской области Розы Толемисовой, подобное состязание в регионе проводится впервые.

– Мы хотим мотивировать специалистов, работающих в сфере ономастики, усовершенствовать их знания нормативно-правовых актов, регламентирующих эту область, проанализировать и оценить деятельность работников в этом направлении в городах и районах, – отметила председатель жюри Роза Толемисова. – В области за последние три года проделана огромная работа, 16 населённых пунктов и 452 улицы получили новые наименования.

Отметим, в состав жюри также вошли доцент ВКГУ имени С. Аманжолова, кандидат филологических наук Бердибек Бияров, старший преподаватель кафедры истории Казахстана ВКУ имени С. Аманжолова Жаннета Калимолдина, исполняющая обязанности директора областного Дома дружбы – центра общественного согласия Жанар Алканова, корреспондент областной газеты «Дидар» Азамат Темирбеков.

В конкурсе участвовали семь команд из Семея, Уланского, Тарбагатайского, Жарминского, Глубоковского, Аягозского районов и района Алтай. Каждая состояла из трёх человек. Выполняя задания, они постарались достичь максимального результата.

Конкурс проводился в онлайн-режиме на платформе Zoom, однако это не помешало участникам ярко проявить себя. Во время приветствия жюри были презентованы визитные карточки команд. Специалисты из Аягозского района подошли к задаче творчески, исполнив речёвку под аккомпанемент домбры.

Кроме того, конкурсантам нужно было рассказать о работе, проведённой в последние годы в сфере ономастики, используя заранее подготовленные презентации. Занимательной была и викторина на знание Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годы и географических названий районов и городов области. К слову, некоторые знатоки своего дела почти не задумываясь давали ответы на поставленные вопросы.

Первое место присуждено команде «Қазыналы Семей» из Семея, второе – специалистам из Уланского района в составе команды «Шежіре». На третьем месте – «Таңбалытас» из Жарминского района. Победители и призёры награждены дипломами Управления по развитию языков ВКО и памятными подарками. Также все участники получили благодарственные письма.

Гульжан Естаева

По заказу Управления

по развитию языков ВКО