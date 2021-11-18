Нужны новые методики

Курсы по методике преподавания казахского языка для учителей разработают в Восточно-Казахстанской области.

В одном из Посланий народу Казахстана Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев обозначил три кита, на которых строится успешное государство: «Наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей для казахстанцев. Развитая страна в XXI веке – это активность, образование и здоровье граждан».

Развиваться и интегрироваться в мировое сообщество может лишь то государство, в котором заботятся о здоровье граждан и создают достойные условия для получения качественного и современного образования. На сегодняшний день перед педагогами стоит важнейшая задача – со школьной скамьи сформировать всесторонне развитую личность, способную коммуницировать в многонациональной и поликультурной среде.

В этой связи учителя страны, в том числе и нашего региона, постоянно занимаются совершенствованием знаний, умений и навыков. Так, в Восточно-Казахстанской области усовершенствованы программы преподавания трёх языков: казахского в русских школах, русского – в казахских, английского – во всех. Однако, как показал анализ, проведённый областным управлением образования, преподавание казахского языка находится не на должном уровне. Очередное совещание с акимами городов и районов под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова было посвящено актуальным вопросам в сфере образования.

– 60 процентов детей, которые обучаются казахскому языку, ничего не понимают, – сказал глава региона. – Это большая проблема. Родители хотят, чтобы дети знали государственный язык, потому что они чувствуют гражданскую ответственность. Мы должны поменять методику. Подготовить программу переобучения 761 преподавателя, которые не являются билингвальными. Мы должны учить наших детей, и они должны знать казахский язык.

Для устранения этой проблемы Даниал Ахметов поручил разработать эффективные полуторамесячные курсы, где педагогов ознакомят с современными и действенными методиками преподавания разговорного казахского языка.

– В декабре буду заслушивать отчёты акимов городов и районов по социально-экономическому развитию, и этот вопрос будет таким же актуальным, как строительство социальных объектов, жилья, ремонт дорог и другие, – подчеркнул аким области.

Также Даниал Ахметов высказал мнение, что необходимо возобновить проведение IT-марафонов и хакатонов, несмотря на пандемию. В области есть помещения, где можно организовать такие мероприятия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. К слову, пилотный проект – Центр компетенций по повышению квалификации педагогов в сфере IT – взяло на вооружение Министерство образования и науки РК.

Добавим, в регионе также уделяется особое внимание вопросам обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. К примеру, две тысячи педагогов прошли курсы по инклюзивному образованию, и такие классы открываются в школах.

Александра Исаева

Фото из открытых источников