Нужно быть начеку 

В Восточно-Казахстанской области полным ходом идёт подготовка к возможной второй волне COVID-19.

«На текущий момент ситуация в стране стабильная», – сообщил Министр здравоохранения РК Алексей Цой во время онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций. Однако ещё не время расслабляться.

– Сейчас вновь отмечается резкое повышение уровня заболеваемости в Европе: Италии, Испании, Германии, Турции и Южной Корее, – подчеркнул Алексей Цой. – При этом прирост заболеваемости в странах СНГ составляет 0,5 процента, что в пять раз выше, чем в Казахстане. Эта ситуация не может не тревожить. Казахстан, как и все страны, готовится к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции.

Активно подключился к процессу и Восточный Казахстан. В рамках подготовки в области будет развернуто 7069 коек.

Напомним, во время первой волны коронавирусной инфекции в регионе было задействовано свыше 300 мобильных бригад. Также закуплены 241 аппарат искусственной вентиляции лёгких и 1056 кислородных концентраторов.

– В целом, из 7069 коек 2038 находятся в инфекционных отделениях, а 2872 – в провизорных. Помимо этого, 2159 коек будет развернуто в карантинной зоне. Отметим, в сентябре свою работу начнёт инфекционный центр в здании бывшей БСМП, где все койки будут обеспечены централизованным доступом к кислороду, – сказала заместитель руководителя Управления здравоохранения ВКО Райфа Сафиоллинова.

По информации Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО, по состоянию на 10 сентября в области зарегистрировано 4806 подтверждённых случаев заражения КВИ с симптомами и 3556 бессимптомных случаев. Общее количество составляет – 8362 Выздоровели 8157 человек. За сутки 10 сентября выявлено 18 новых случаев, 13 из них с клиническими симптомами, пять – бессимптомной формы COVID-19. Положительные результаты методом ПЦР обнаружены у жителей Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Курчатова, Тарбагатайского, Кокпектинского, Глубоковского, Уланского, Шемонаихинского, Жарминского районов и района Алтай. Лабораторные анализы взяты у одного пациента по эпидемиологическим показаниям, как близкого контактного с ранее

зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией, у 11 заболевших – при самообращении с признаками ОРВИ, ещё у шести пациентов – при обследовании с профилактической целью. Противоэпидемические мероприятия по установлению круга контактных лиц продолжаются. Кроме того, за сутки зарегистрировано 19 случаев заболеваемости пневмонией. В том числе в Усть-Каменогорске – семь, Глубоковском районе – шесть, в Семее – четыре, Уланском районе – один, Риддере – один.

Гульжан Естаева