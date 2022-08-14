Вести из районов

Нужен присмотр

14.08.2022
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В Зайсанском районе владельцев домашних животных будут штрафовать за выпас без присмотра.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий по вине безнадзорно пасущегося скота участковые инспекторы полиции Зайсанского РОВД проводят разъяснительную работу среди жителей сельских округов.

Как отметили стражи порядка, при обнаружении безнадзорных лошадей, коров и овец их владельцы будут привлекаться к административной ответственности и штрафу по статье 408 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. При этом выявленных животных определят на специальную штрафную стоянку для бродячего скота.

Полицейские попросили жителей района не оставлять домашних животных без присмотра, особенно в ночное время суток. В первую очередь это необходимо, чтобы они оставались целыми и невредимыми, а также не становились участниками дорожно-транспортных происшествий.

Ерик Абитов

Зайсанский район

14.08.2022
769

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