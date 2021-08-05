Нужен грамотный подход

В Усть-Каменогорске строится теннисный центр, продолжается возведение новых жилых домов. Кроме того, планируется расширение нескольких улиц.

С ходом строительства социально-инфраструктурных объектов в областном центре ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. В частности, он посетил строящийся четырёхэтажный теннисный центр, который будет соответствовать всем мировым стандартам.

По словам главы региона, аналогичных теннисных центров в Казахстане пока нет. В нём помимо основного зала будут расположены помещения для тренировок, комфортная зона отдыха для гостей и физкультурный диспансер.

– Сейчас очень важно чётко определить необходимое оснащение и оборудование, а также то, как будут расположены все помещения. Для этого мы привлекли к проектным работам тренеров. В их числе Сергей Литвинов, воспитавший несколько поколений талантливых спортсменов, – сказал Даниал Ахметов.

Жилые дома комплекса Satti Citу возводит карагандинская компания. Процессом строительства Даниал Ахметов остался недоволен.

– С сожалением отмечаю, что здесь, как и на многих других строительных площадках областного центра, отсутствует культура производства: мусор, несоблюдение требований и техники безопасности, отсутствие условий для работников, – заметил аким области.

По его словам, примером грамотного подхода в этом отношении является уникальный гематологический центр. При его строительстве были созданы все условия для комфортной и безопасной работы.

– Дал нашим строительным компаниям поручение в течение десяти дней навести порядок на площадках, после чего я вновь проверю каждый объект, – подчеркнул Даниал Ахметов.

В ходе рабочей поездки по Усть-Каменогорску глава региона также проинспектировал завершение ремонта на улице Есенберлина и ознакомился с ходом работ на проспекте Сатпаева. Помимо этого, аким области провёл короткое совещание, во время которого поручил разработать план расширения улиц Целинной, Пограничной и Карбышева.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы акимата ВКО