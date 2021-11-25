Нурсултан Назарбаев: мир без ядерного оружия

О личности Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултане Назарбаеве можно говорить много. И всё же одно направление его деятельности как Президента и как гражданина вызывает у мировой общественности особое уважение. Это курс на безоговорочный мир и отказ от ядерного оружия. Именно мирные инициативы Казахстана во многом поставили нашу молодую республику в один ряд с ведущими мировыми державами.

Казахстан ещё не был самостоятельным государством. Это была одна из 15 республик в составе СССР, когда первая волна антиядерного движения, рожденная в Семипалатинске, подняла настоящую бурю не только в Советском Союзе, но и поменяла векторность всей мировой политики в аспекте отказа от гонки вооружения и сокращения арсенала ядерного оружия всех типов.

Именно в Казахстане в 1989 году зародилось антиядерное движение, которое в считанные недели подняло на борьбу с ядерным «монстром» не только миллионы казахстанцев, но и граждан многих стран мира. Недаром это движение обрело статус международного и название «Невада–Семипалатинск».

Волю народа, его горячее желание прекратить испытания ядерного оружия на территории Семипалатинского полигона поддержал и лидер Казахской ССР, её первый и единственный Президент Нурсултан Назарбаев. 29 августа, за три месяца до обретения Казахстаном независимости, он подписывает Указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона». Это был беспрецедентный шаг добровольного отказа целой нации от ядерного могущества. Прошло 30 лет, а его так и не повторил ни один из народов, населяющих нашу планету.

«Историческая судьба Казахстана и ядерного вопроса тесно переплетены между собой на протяжении длительного периода времени. Судьба распорядилась так, что недра Казахстана содержат четверть всех мировых запасов урана. В 1949 году казахская степь впервые содрогнулась от первого испытания атомного оружия. Семипалатинский полигон и его научно-исследовательская база обеспечивали то, что в Советском Союзе гордо называлось «ракетно-ядерный щит Родины». Но цена за такую безопасность, в первую очередь для казахстанцев, была слишком высока», – отметила в одном из своих интервью директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова.

30 лет независимости Казахстана показали мировому сообществу, что в основе внешнеполитического курса нашей республики в области разоружения и нераспространения ядерного оружия массового уничтожения лежит приверженность к упрочению международной безопасности, развитию сотрудничества между государствами, повышению роли международных организаций в урегулировании глобальных проблем и конфликтов.

Но, как оказалось, закрытие полигона стало лишь первым, но весьма решительным шагом в многоэтапной и многовекторной международной политике независимого Казахстана, который взял уверенный курс на строительство мира без ядерного оружия, призывая мировую общественность последовать своему примеру, осваивая атом лишь в мирных целях. И уже никого не удивило, когда через несколько лет после закрытия полигона именно Нурсултан Назарбаев стал безусловным мировым лидером в области международных антиядерных инициатив.

«…Для многих стран решение проблем бедности, безработицы, недостатка продовольствия связаны с реализаций проектов мирной атомной энергетики, безусловно, под строгим контролем ООН и МАГАТЭ. Поэтому наша постановка вопроса о безъядерном мире не имеет ничего общего с радиофобией или утопическим желанием навсегда «забыть» секрет получения энергии расщеплённого ядра. Безъядерный мир – это полный запрет на военное использование ядерной энергии. В этом суть моего предложения о разработке и принятии Всеобщей декларации безъядерного мира. Я был и остаюсь последовательным сторонником этой идеи».

Нурсултан Назарбаев, 2012 г.

Уже в 1992 году, когда не прошло и года после закрытия Семипалатинского полигона, с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Шаг, который до сей поры так и не решились сделать многие страны мира.

Надо сказать, что именно в первые годы независимости, когда о Казахстане вообще мало кто знал, Нурсултан Назарбаев активно выступает с мирными инициативами, встречается с лидерами ядерных держав, призывая их к мирному урегулированию многолетнего противостояния и прекращению никому не нужной «холодной» войны. Так, 17–23 мая 1992 года состоялся первый официальный визит Нурсултана Назарбаева в США. Одной из главных тем переговоров в Вашингтоне стал юридический статус подписанного между СССР и США Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

23 мая 1992 года в Лиссабоне представители Казахстана, Беларуси, Украины, России и США поставили подписи под пятисторонним Протоколом, дополнительным протоколом к Договору СНВ-1, уточнявшим сферу ответственности этих государств за реализацию положений Договора о СНВ применительно к стратегическим ядерным силам, которые размещены на территории четырёх республик. В Лиссабонском протоколе также содержались обязательства Беларуси, Украины и Казахстана присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве стран, не обладающих ядерным оружием.

И уже 2 июля 1992 года Казахстан ратифицировал Договор о СНВ и Лиссабонский протокол, который стал неотъемлемой частью Договора. В декабре 1993 года Верховный Совет Республики Казахстан ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия.

Присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия стало одним из самых крупных событий во внешней политике нашей страны. Мировое сообщество приветствовало эту акцию. Многие государства отмечали, что Казахстан наглядно продемонстрировал свою ответственность и зрелость в международных делах, стремление к конструктивному участию в решении крупнейших проблем современности.

И свои слова Казахстан неизменно подтверждал делом. Семипалатинский полигон мало было просто закрыть. Необходимо было полностью уничтожить, стереть с лица земли всю имеющуюся на нём инфраструктуру, относящуюся к испытанию ядерного оружия разных типов.

Как участник Лиссабонского протокола Казахстан первым реализовал положение, касающееся перемещения ядерных боеприпасов – 30 мая 1995 года был уничтожен последний испытательный ядерный заряд, находившийся в штольне на Семипалатинском полигоне. 21 апреля 1996 года завершился длившийся более года процесс вывода с территории Республики Казахстан 1216 единиц ядерных боеприпасов. Казахстанская земля навсегда избавилась от смертоносного ядерного наследия.

«…Для того чтобы отказаться от такого мощного потенциала, нужна была сильная политическая воля.

Скажу откровенно, что часть нашего общества была подвержена соблазну сохранить ядерный статус.

Потребовалось множество усилий, чтобы не поддаться на эти ложные искушения.

Отказ от ядерного оружия и статуса ядерной державы был нашим осознанным, искренним выбором, добровольным актом, поддержанным всем народом Казахстана.

Не менее значимым было и гуманитарное измерение этого исторического решения».

Нурсултан Назарбаев, 2016 г.

Для уничтожения военно-промышленной инфраструктуры на полигоне были привлечены эксперты МАГАТЭ и стран мирового сообщества. Под эгидой МАГАТЭ был разработан Координационный план технической помощи Казахстану по организации государственной системы учёта и контроля ядерных материалов, эксплуатации АЭС, физической защиты ядерных материалов и установок. Участниками данного проекта стали Великобритания, США, Швеция и Япония.

– В наследство от Советского Союза Казахстану достался гигантский арсенал – свыше 1200 ядерных боезарядов. В первый год после провозглашения независимости Казахстан присоединился, наряду с Беларусью и Украиной, к Договору СНВ-1 и Лиссабонскому протоколу, открыв тем самым себе дорогу к ядерному разоружению. В период с 1992 по 1995 год с территории Казахстана были выведены или уничтожены в недрах полигона химическим способом все ядерные боезаряды. Так был ликвидирован четвёртый в мире ядерный арсенал, – рассказала Зарема Шаукенова.

Не стоит думать, что путь к отказу от ядерного арсенала у Казахстана был усеян розами. Шипами были неоднократные предложения лидеров нескольких стран сохранить ядерное оружие. Их Нурсултан Назарбаев без лишних разговоров отверг, даже несмотря на сопротивление тем силам внутри страны, которые требовали того же в целях обеспечения безопасности нашего молодого государства.

Эти шаги, сделанные Первым Президентом Казахстана, поставили Казахстан в один ряд с признанными лидерами как ядерных, так и безъядерных держав.

Наша республика выходила с инициативой отказа от ядерного оружия, предоставляя собственные площадки. Так, при поддержке своих соседей в Центральной Азии Казахстан инициировал создание особой безъядерной зоны в регионе. В 2006 году в Семипалатинске (ныне – Семее) состоялась церемония подписания Семипалатинского договора, который вступил в силу 21 марта 2009 года.

Кстати, то, что международная конференция состоялась именно в Семипалатинске, было совсем неслучайным совпадением. Это была личная инициатива и настойчивое пожелание Нурсултана Назарбаева. Вот так завершил свой круг военный ядерный цикл региона, стартовавший испытаниями 29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне.

В результате подписания Семипалатинского договора Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан вот уже 12 лет находятся в особой безъядерной зоне. В каждой из стран-участниц запрещено производство, приобретение и размещение ядерного оружия и его компонентов или других ядерных взрывных устройств в регионе. Эксперты в области антиядерной политики считают, что Центрально-Азиатская зона, свободная от ядерного оружия, – явление, по многим параметрам мировой практики, уникальное.

Отметим, Семипалатинск, а позже Семей, ещё не раз выступит международной площадкой для янтиядерных инициатив Казахстана. Именно в Семее в ходе акции «Миссия мира – 2009», прошедшей на острове Полковничий (ныне – Бейбiтшiлiк), Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой, предложив мировому сообществу отмечать 29 августа Международный день действий против ядерных испытаний. Уже в декабре того же года Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию. То, что дата проведения международных акций приурочена ко дню официального закрытия Семипалатинского полигона, придаёт решению властей Казахстана историческое и глобальное значение.

Прошло совсем немного времени, и в октябре 2011 года в Астане и Семее состоялся международный форум «За безъядерный мир», посвящённый 20-летию независимости Казахстана и 20-й годовщине со дня закрытия Семипалатинского полигона. В его работе приняли участие генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Тибор Тот, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Муратбек Иманалиев, заместитель министра энергетики США Дэниэл Понеман, экс-президент Южной Африки, нобелевский лауреат Фредерик де Клерк, мэр японского города Нагасаки Томихиса Тауэ, а также парламентарии из США, Франции, Великобритании, Норвегии, Японии, главы дипломатических миссий, представители академических кругов и неправительственных организаций. По итогам конференции была принята Астанинская декларация.

27–29 августа 2012 года в Астане, Семее и Курчатове состоялась международная конференция «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия». В работе форума участвовали депутаты парламентов 46 стран мира, представители международных организаций, политические лидеры, учёные.

Именно тогда Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о новой международной инициативе нашей страны – запуске проекта ATOM (Abolish Testing: Our Mission – «Отменить испытания: наша миссия»). Глава государства вновь призвал к скорейшей разработке и принятию Всеобщей декларации безъядерного мира.

В последнее десятилетие Казахстан практически ежегодно становился площадкой, где решаются глобальные вопросы ядерного разоружения, инициатива РК продолжала набирать обороты, становясь важной частью глобальной миротворческой и гуманистической повестки.

В 2013 году на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН вновь говорили о важности закрытия Семипалатинского полигона. В 2015 году Международный день действий против ядерных испытаний отмечался в штаб-квартире Организации Объединённых Наций с участием Группы высокого уровня, сформированной при поддержке представительства Казахстана. 29 августа 2016 года международная неправительственная организация «Парламентарии за ядерное нераспространение и разоружение» провела в Казахстане конференцию «Построение мира без ядерного оружия», посвящённую 25-летию закрытия Семипалатинского полигона.

29 августа 2017 года при участии Президента Республики Казахстан и генерального директора МАГАТЭ в Усть-Каменогорске на базе Ульбинского металлургического завода состоялась торжественная церемония открытия офиса Банка низкообогащённого урана (БНОУ) МАГАТЭ.

29 августа 2018 года Астана встречала делегатов международной конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) «Помня о прошлом, смотря в будущее». 29 августа 2019 года в Нур-Султане состоялось вручение Назарбаевской премии «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность». Лауреатами стали исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо и близкие в тот момент уже покойного генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.

И эти инициативы будут продолжены. Ведь у Казахстана, как и других государств, единственная цель – оставить следующим поколениям безопасный и безъядерный мир. И на сегодняшний день уникальный опыт Казахстана, добивающегося полного устранения угрозы ядерного самоуничтожения планеты, остаётся единственным и непревзойденным в мировой истории.

Софья Соболевская

Фото из открытых источников

Семей

Использованы материалы казахстанских СМИ