Богата талантами земля Востока

В Восточно-Казахстанском музее искусств открылись выставки произведений изобразительного искусства художников и мастеров Глубоковского и Уланского районов.

Это заключительные мероприятия в рамках областного фестиваля искусств «Дала дидары», посвящённого 30-летию Независимости Республики Казахстан. В масштабном проекте участвовали художники, скульпторы и мастера декоративно-прикладного искусства из 16 городов и районов области. Было показано 4218 работ от 340 авторов.

– Фестиваль «Дала дидары» стал настоящим смотром достижений культуры в Восточном Казахстане за годы независимости Республики Казахстан, – отметила директор ВКМИ Бекайым Уябаева.

На этот раз своё творчество на суд зрителей и жюри конкурса представили талантливые жители Глубоковского и Уланского районов.

На мероприятии присутствовали участники фестиваля, представители районной и областной администрации, средств массовой информации. С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель Управления культуры ВКО Нурболат Ахметжанов.

По традиции в музыкальном зале музея гости увидели видеопрезентации районов, а также насладились выступлениями ансамблей «Бесколь», «Сарын», дуэта казачьей песни «Вольница» и сольными номерами – терме и арнау.

Перед началом вернисажа состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Восточно-Казахстанским музеем искусств и Туркестанским областным музеем изобразительных искусств. В рамках меморандума будет проведена большая совместная работа по популяризации искусства и исторического наследия. Директор туркестанского музея, заслуженный деятель Казахстана Айнабек Оспанов стал почётным гостем фестиваля «Дала дидары».

Затем экскурсоводы подробнее рассказали гостям фестиваля о своих экспозициях. На выставке Уланского района было представлено 72 работы от 45 авторов, в том числе живописные картины, скульптуры (мелкая пластика) и экспонаты прикладного искусства.

На мастер-классах, состоявшихся в рамках вернисажа, зрители могли увидеть, как работают уланские живописцы Жанагуль Рахимбаева и её ученик Алихан Едилханов, вышивальщицы Инкар Бауыржанкызы, Гаухар Калиева и Асем Арынгуль. Мастер по изготовлению домбры Амангельды Смагулов показал разные стадии работы над инструментом и в заключение мастер-класса исполнил народную песню.

Также присутствующим понравились изделия из камня Естая Куменова, разнообразные изделия традиционных казахских ремёсел (тумары, тускииз, корпе), выполненные Саркытом Зарлыканом.

Глубоковский район представил на выставке 33 экспоната шести художников. Это живопись, графика, декоративно-прикладное искусство – чеканка по меди, изделия из войлока, традиционная посуда из дерева.

У гостей мероприятия была уникальная возможность узнать из первых уст, как делаются астау. О своём ремесле им рассказал резчик по дереву Нуржан Есхожин. В свою очередь мастер войлоковаляния Татьяна Чучупалова показала аудитории приёмы работы с войлоком.

Кроме того, художник-декоратор Ольга Гукова выставила чеканку по меди, а преподаватель Станции юных техников из посёлка Глубокое Василий Фоминых презентовал изделия из дерева.

В произведениях живописцев и графиков, экспонированных на конкурсной выставке, представлено всё своеобразие природы региона. Преподаватели изобразительного искусства Асем Омарова и Маргарита Серова показали живопись и графику в жанрах пейзажа и портрета.

Выставки изобразительного искусства Уланского и Глубоковского районов продлятся до 12 декабря.

Напомним, итоговая выставка фестиваля искусств «Дала дидары», приуроченная ко Дню Независимости РК, состоится 23 декабря. На экспонирование отобрано 129 работ от 92 авторов из всех районов-участников. Во время итоговой выставки лучшие работы будут отмечены наградами.

Гульжан Естаева

Фото ВКМИ