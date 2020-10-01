Нулевая терпимость 

Вопрос снижения коррупционных рисков обсудили на очередном заседании антикоррупционной комиссии Усть-Каменогорского гарнизона.

Заседание прошло под председательством исполняющего обязанности начальника гарнизона подполковника Аслана Китапбаева, который разъяснил приказ по противодействию коррупции, Министерства обороны РК, а также рассказал о профилактике коррупционных правонарушений в рядах вооружённых сил.

– Важно не только формирование в обществе нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям, но и воспитание антикоррупционной культуры в целом, – сказал Аслан Китапбаев. – Это воспитание начинается с детских лет и продолжается на протяжении всей жизни.

Вопросы противодействия социальному злу являются актуальными для любого общества, потому что оно расшатывает основу государства. Есть основные направления, следуя которым уровень коррупции в Казахстане можно значительно снизить. Важная роль в этом отводится активному участию всех общественных институтов, потому что результата можно добиться только совместными усилиями.

Ева Ким