Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы представляет виртуальную видеовыставку «Наследие Абая как нравственный ориентир», посвященную 175-летию великого мыслителя.

Выставка представляет собой комплекс материалов из фондов личного архива Елбасы, музейного и книжного собраний Библиотеки Елбасы, который иллюстрирует историю сохранения и популяризации философского, литературного, поэтического, музыкального гения Абая.

Обращаясь к архивным материалам видеовыставки, в которых значительную часть занимают речи Первого Президента Н. А. Назарбаева по случаям празднования юбилейных дат Абая, можно сделать вывод о том, какое исключительное место занимает его наследие в нашей жизни. Каждое выступление Елбасы является самостоятельным научным исследованием, обнаруживая глубокие знания произведений основоположника казахской классической литературы.

Важным элементом выстраивания государственной и национальной идентичности современного Казахстана, стремительно вошедшего в глобальное культурно-гуманитарное пространство, стала системная, последовательная деятельность Первого Президента Казахстана Н. А. Назарбаева по продвижению наследия Абая далеко за пределами нашей страны. Стремление к тому, чтобы как можно больше людей открыли для себя всю полноту многогранного наследия Абая, привело к тому, что 1995 год был объявлен ЮНЕСКО Годом Абая.

В своём выступлении на торжественном собрании по случаю 150-летия Абая 9 августа 1995 года в Алматы Елбасы сказал: «Хорошо – проводить год Абая. Благо – заучивать стихи Абая. Но еще прекрасней, если глубокие мысли и смелые откровения Абая не просто повторяются всуе в праздной беседе, а ложатся крепкими кирпичиками в основание наших повседневных дел. К этому следует неизменно стремиться. Только это и является единственным доказательством нашей верности мудрым заветам и наставлениям Абая, нашего проникновенного понимания и осознания сыновьего долга перед памятью Учителя…»

Представленная ретроспектива увековечения памяти великого мыслителя и гуманиста позволяет осознать непреходящее значение творчества великого Абая не только для казахского народа, но и для всей современной цивилизации. Абай открыл своему народу мир во всём его многообразии, впервые познакомив своих земляков с классическими произведениями зарубежных писателей. Для граждан XXI века Абай стал символом гуманизма без национальных границ, ставшего общепризнанной казахстанской моделью мира, свободного от насилия, проявлений национальной обособленности, провозглашённой с самых авторитетных площадок Первым Президентом Казахстана.

Среди материалов выставки будут представлены свидетельства того, что во все времена для народа Казахстана Абай был и остаётся тем нравственным ориентиром, благодаря которому сохраняется преемственность главных духовных ценностей предков.

С материалами виртуальной видеовыставки можно ознакомиться на сайте Библиотеки Елбасы в разделе «Виртуальные выставки».

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