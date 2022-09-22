Новый уровень сельской медицины

В сёлах Восточно-Казахстанской области планируется строительство новых медучреждений и модернизация имеющихся.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана сообщил о запуске национального проекта, направленного на обеспечение жителей отдалённых населённых пунктов качественной медицинской помощью.

О том, какие преобразования ждут региональную медицину, рассказала руководитель Управления здравоохранения ВКО Гульмира Сагидуллина.

– Отрадно, что Глава государства стабильно уделяет внимание медицинской сфере, особенно в сельской местности. За последние годы в Восточном Казахстане было проведено оснащение районных больниц, амбулаторных поликлиник, родильных отделений, сделан в них капитальный ремонт. Стоит отметить, что в строительстве и модернизации межрайонных больниц наш регион – пионер. В 2016 году по инициативе акима области из фонда «Парыз» были выделены средства на оснащение необходимым оборудованием сельских медицинских объектов. В 2018-м для качественного обслуживания отдалённых районов были запущены межрайонные больницы в Аягозе и Алтае, оснащены современным медицинским оборудованием, введены в эксплуатацию инсультные центры, – отметила руководитель облздрава.

Отметим, что, к примеру, в Аягозской многопрофильной больнице сегодня применяются современные методы диагностики и лечения, в том числе проводятся малоинвазивные операции, внедрены диагностическая и лечебная лапароскопия, холецистэктомия, аппендэктомия, герниопластика, артроскопия. Роддом достиг третьего уровня оказания перинатальной помощи.

– В Послании Президентом даны поручения по строительству объектов здравоохранения на селе – семейных врачебных амбулаторий, медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также о возведении и модернизации межрайонных больниц. Всего в республике реконструируют 32 районные больницы, там, где их нет – построят новые. В следующем году планируется выделить более одного миллиарда на вывод сельской медицины на новый уровень. В этот список вошла и больница города Алтай, – сообщила Гульмира Сагидуллина.

По её словам, 36 объектов здравоохранения будет построено в сёлах области. В частности, в Уланском, Глубоковском, Курчумском, Зайсанском, Тарбагатайском, Шемонаихинском районах и районе Алтай появится 27 новых медпунктов, семь врачебных амбулаторий и два фельдшерско-акушерских пункта.

– Следующая приятная новость – до 2025 года приобретут дополнительно шесть компьютерных томографов, которые установят в больницах Зайсанского, Тарбагатайского, Курчумского, Катон-Карагайского, Шемонаихинского районов и районе Самар. Кроме того, в этом году мы получили 12 новейших цифровых рентгеновских аппаратов для районов. ВКО – единственная область в республике, полностью подключённая к цифровой системе PAKS – для синхронизации данных в системе необходим современный инструментарий. Кроме того, для оснащения родильных домов районных больниц приобретено 119 медицинских приборов на полмиллиарда тенге. Самое главное – в сельской местности есть специалисты, которые умеют работать на этом оборудовании, – отмечает руководитель Управления здравоохранения.

Также в ряде районных больниц установлена централизованная доставка кислорода в родильные, реанимационные, инфекционные отделения, проведён медицинский газ до палат, чего раньше не было.

– Конечно, в районах проблем ещё немало, – отмечает руководитель облздрава. – Например, ветхое здание больницы в Шемонаихе требует капитального ремонта, надеемся, в следующем году начнём работы. Мы знаем обо всех пробелах в сфере здравоохранения области. С жителями налажена обратная связь, работает информационно-разъяснительная группа.

Проблема дефицита кадров остаётся одной из болевых точек отрасли. На сегодня по области не хватает 162 врача, в основном в Усть-Каменогорске, Риддере, в Глубоковском, Шемонаихинском районах и районе Алтай.

– В этом году региону выделено 128 республиканских грантов на обучение дефицитных специалистов в резидентуре. Мы ждём этих студентов в 2024-2025 годах, уже известно – в какие районы и больницы. Есть и другой путь. Сегодня финансовое положение медицинских организаций позволяет самостоятельно готовить нужных им специалистов. К примеру, руководители областного Центра матери и ребёнка, онкоцентра, областной больницы сейчас обучают десятки специалистов. К процессу подключились и районы. Недавно кандидаты в резидентуру встретились с руководителями медицинских организаций и заместителями акимов районов. В результате заключено 14 договоров, в настоящее время в области 60 студентов продолжают обучение за счёт медицинских организаций.

Отметим, что для специалистов, выезжающих в село, предусмотрен значительный социальный пакет: единовременная выплата в размере 100 МРП, обеспечение жильём и предоставление льготного кредита. Однако для медработников городских больниц таких льгот нет.

– Мы со своей стороны обратились в отраслевое министерство с просьбой включить в этот список и городских специалистов, – заверила руководитель облздрава. – Глава региона дал поручение предоставить в этом году десять квартир молодым медработникам в домах, строящихся по программе «Одноэтажный Восток». Недавно на аппаратном совещании аким области дал ещё одно протокольное поручение о строительстве в Усть-Каменогорске семейного общежития для медицинских работников.

Бахыт Сарсембаева