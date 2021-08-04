Новый водопровод в Маралды

В Курчумском районе реализуется крупный проект по строительству водопровода в отдалённом селе Маралды.

Село находится в 100 километрах от районного центра. Проблема обеспечения питьевой водой на протяжении многих лет была для маралдинцев наиболее актуальной. Подрядная организация приступила к работам в 2020 году. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на октябрь нынешнего года.

По информации отдела ЖКХ района, водой село будут обеспечивать две артезианские скважины. Одна из них является запасной. Для подачи воды задействуют две насосные станции. Предусмотрен резервуар-накопитель, система очистки воды – с помощью фильтров. К настоящему времени строители завершили прокладку магистральных и разводящих водопроводных линий. Стоит отметить, что трубы подведены к каждому двору села. Подключение дома к водопроводной сети будет осуществляться после заключения индивидуального соглашения с владельцем.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район