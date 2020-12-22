Новый уровень

В Усть-Каменогорске в рамках предвыборной кампании прошла встреча кандидатов в депутаты в Мажилис Парламента Республики Казахстан от Народной партии Казахстана Ирины Смирновой и Жамбыла Ахметбекова с фермерами и представителями малого и среднего бизнеса Восточно-Казахстанской области.

Партийцы в деталях ознакомили собравшихся с основными направлениями предвыборной программы Народной партии Казахстана и ответили на все поступившие интересующие вопросы. Состоялся продуктивный и содержательный диалог.

Один из главных акцентов в разговоре был сделан на том, что Республика Казахстан обладает уникальным аграрным потенциалом.

Кандидаты от партии Ирина Смирнова и Жамбыл Ахметбеков высказались о предлагаемых мерах поддержки сельского хозяйства, предприятий пищевой и лёгкой промышленности Казахстана, а также обсудили с собравшимися перспективы инвестиционных проектов по производству удобрений, пестицидов и гербицидов.