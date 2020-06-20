Новый стимул для молодых

В стране стартовал новый проект для детей и молодежи «Медаль Елбасы».

Стать обладателем этой премии может каждый молодой

целеустремленный казахстанец в возрасте от 14 до 29 лет.

Основные направления программы, реализуемой в рамках общенациональной инициативы «Ел Үміті», рассмотрены на пресс-конференции, прошедшей с участием руководителя Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадиловой, представителей Академии Елбасы, МОФ «Білім-Инновация» и экспертов проекта.

– По инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2019 году Фондом Первого Президента запущено несколько уникальных проектов, – сообщила Сайрангуль Жумадилова. – Проводится олимпиада для сельских детей «Мың бала», создается служба Qabilet по выявлению одаренных детей, реализуются другие инициативы. «Медаль Елбасы» – это проект, направленный на воспитание и гармоничное развитие подрастающего поколения. Он дает равный доступ и новые возможности каждому молодому казахстанцу.

Участники проекта должны поставить цели по семи направлениям и планомерно их достигать. Это спорт, развитие талантов и навыков, чтение книг, волонтерская деятельность, национальное наследие, туристические походы и трудовая практика. У проекта есть три уровня сложности. Успешно пройдя выбранный уровень, участник получает медаль соответствующего достоинства. Для претендентов на золотую медаль предусмотрена программа на 18 месяцев, серебряную – на 12 месяцев и бронзовую – шесть месяцев. Проект бесплатный, участие в нем не требует дополнительных вложений.

– Участвуя в этом национальном челлендже, молодые люди получат возможность не только самосовершенствоваться, но и найти новых друзей, разделяющих общие интересы. Уже 438 молодых жителей области изъявили желание участвовать в этом проекте, – отметила Сайрангуль Жумадилова.

Регистрация на онлайн-платформе me.fpp.kz предельно проста. Необходимо выбрать нужный уровень – бронзовый, серебряный или золотой. При помощи закрепленного наставника сформировать индивидуальную программу развития, выбрав виды деятельности и график по своим предпочтениям. Индивидуальный график позволяет молодым людям с особыми потребностями также претендовать на получение премии от Елбасы.

По словам регионального координатора программы, представителя фонда «Білім-Инновация» Рината Шакиртова, каждый из претендентов на получение медали Елбасы будет развивать свои навыки и таланты при помощи наставника.

– В регионе 25 наставников обучены методологии программы, – пояснил он. – В основном это люди с педагогическим образованием. Они будут помогать ребятам, оценивать их достижения.

Ринат Шакиртов также добавил, что в настоящее время ведется съемка специальных видеоуроков для онлайн-поддержки участников программы по трём направлениям – спорт и физическое развитие, таланты и навыки, национальное наследие. В этом году создадут 288 тематических видеоуроков.

Дополнительным бонусом для обладателей медали Елбасы является возможность получить образовательный грант.

– Призеры проекта при равенстве баллов имеют преимущественное право на получение образовательных грантов, в том числе грантов акима ВКО, – отметила Сайрангуль Жумадилова.

Бахыт Сарсембаева